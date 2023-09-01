'Ни дня не сомневался в Италии': Зеленский выступил на международном экономическом форуме Ambrosetti. Видео

Италия поддержала Украину не только политически, но и оружием и гарантиями безопасности. И нет сомнений, что следующий год председательства Италии в G7 этот год даст сильные решения для нашей страны, Европы и глобальной безопасности.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии (чтобы посмотреть видео, прикройте до конца страницы).

Глава государства подчеркнул близкие отношения Украины с Италией и заверил, что ни дня не сомневался в ней.

"Ни в день, когда мы сотрудничали с вами, с Италией, с вашим правительством, с Джорджей, с итальянскими компаниями, я не сомневался в том, что итальянские решения будут сильными", – с такими словами обратился Зеленский к участникам международного экономического форума "Амброзетти".

Зеленский также выразил уверенность, что время председательства Италии в G7 в 2024 году даст сильные решения не только Украине, но и глобальной безопасности.

"Италия поддержала нас в обороне, в частности очень важной системой ПВО. Мощной SAMP/T. Италия поддержала нас политически, в частности в ЕС, поддержала наш кандидатский статус. Италия поддержала нас гарантиями безопасности, в частности подписала вместе со всей "Группой семи" декларацию об Украине. Никаких сомнений, что время председательства Италии в G7 даст сильные решения для глобальной безопасности", – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сильные государства строят свою экономику, работают над своим будущим, а не вторгаются в чужие страны. Истинная сила никогда не несет войну, а защищает мир.

Глава государства подчеркнул, что главным успехом сотрудничества Украины и других стран-партнеров станет мир.

"Сила всегда убирает хаос. Не приумножает его. Сила всегда защищает свою землю, а не хватается за чужое. Сила в том, что ты уважаешь себя, а тебя уважают другие, тебя уважает твой народ, тебя уважают другие народы. И с тобой через это – из-за этого уважения – общаются, а не из-за того, что у тебя ядерное оружие. Сила – когда она настоящая – несет не войну, а мир. Мир будет нашим с вами результатом", – сказал глава государства.

Международный экономический форум "Амброзетти" – это ежегодная экономическая конференция закрытого характера, в рамках которой встречаются мировые государственные деятели, лидеры ведущих компаний, нобелевские лауреаты и влиятельные личности, чтобы обсудить наиболее противоречивые и острые проблемы современности.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время онлайн-встречи с украинскими школьниками в честь Дня знаний президент Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия". Он будет помогать миллионам как детей, так и взрослых.