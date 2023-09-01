Зеленский поздравил педагогов с 1 сентября и презентовал новое приложение для школьников 'Мрия'

1 сентября 2023 для украинских детей новый учебный год начинается в условиях полномасштабной агрессии России уже второй раз. С Днем знаний поздравил юных украинцев президент государства Владимир Зеленский.

Видео дня

Он также рассказал об анонсированном ранее нововведении: запуске нового приложения "Мрия". О его особенностях глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

"Украинская образовательная "Мрия". Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как "Дия". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мрии". Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", – подчеркнул Зеленский.

Название нового приложения, которое поможет юным украинцам получать образование в условиях войны, а их учителям – максимально делиться знаниями со своими учениками, даже если последние находятся за границей, выбрано не случайно.

"Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни. Поздравляю всех с 1 сентября и желаю, чтобы мечты всех наших людей, всех наших детей осуществлялись!" – подчеркнул глава государства.

К поздравлению он добавил презентацию приложения, где подробно и максимально доступно рассказал о возможностях нового приложения и преимуществах, которые оно дает школьникам и педагогам.

Презентация состоялась в рамках онлайн-общения президента с украинскими учениками и педагогами по случаю Дня знаний. К видеоконференции при участии Зеленского присоединились около 40 учебных заведений из 23 областей Украины, а также школьники из-за границы.

"В частности, это школы из прифронтовых областей, учебные заведения, которые приняли учеников-переселенцев, школа из города Бахмута, которая работает в чрезвычайном дистанционном формате, заведения в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене, где учатся украинские дети", – отметили в Офисе президента.

Глава государства во время общения отметил, что сегодня все украинские школы функционируют в разных условиях, и с началом полномасштабной войны 1 сентября у всех разное. Зеленский также рассказал, что 1 сентября 2023 года начали работу почти 13 тыс. школ, где будут получать знания более 3 млн 700 тыс. учеников и учениц.

"Когда-то это было настолько привычно, что даже и мнения такого не было, чтобы как-то это особенно ценить. Сейчас мы все это понимаем. Почти миллион украинских детей все еще будут учиться онлайн. Еще почти миллион – в смешанном формате. Большинство – в Украине. Но мы не забываем ни одного украинского ребенка, ни одного парня, ни одной девушки, где бы ни были сейчас и каким бы ни было ваше 1 сентября сегодня. Все мы – украинцы", – подчеркнул президент.

В ходе общения с учениками глава государства выразил убеждение, что украинское образование обязательно должно быть современным и составлять достойную конкуренцию образованию западных стран.

"Сегодня не секрет, что когда наши семьи уехали за границу и украинские дети пошли в школы, то все отмечают наших детей. Все учителя в разных школах мира действительно подчеркивают, что уровень знаний, образования наших детей не ниже, а даже местами выше, чем у детишек из других стран. Сообразительные дети, учатся, много знают, умеют очень быстро мыслить. Учат языки и через два-три месяца говорят на языке той страны, где сейчас находятся", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает возвращения всех украинцев – и взрослых, и детей.

"Самое главное, что мы должны делать наше образование современным. Мне кажется, мы сейчас это делаем", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил руководителей и педагогов образовательных учреждений прифронтовых регионов, которые на грани героизма продолжают работать, а также смелым детям, обучающимся в этих школах, и их родителям.

Президент пожелал украинским ученикам и педагогам, чтобы этот учебный год был успешным и несмотря ни на что безопасным, а государство, заверил он, будет делать все возможное, чтобы вернуть максимальную безопасность во все уголки нашей страны как можно быстрее.

"Пожалуйста, если есть воздушная тревога, учитывайте ее и пользуйтесь укрытиями. Заботьтесь друг о друге. И помните, что даже самые большие мечты могут осуществиться, если ты действительно стараешься, действительно работаешь ради своей мечты и если тебе помогают", – подчеркнул Зеленский.

Ранее о приложении кое-что рассказывал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, "Мрия" призвана "аккумулировать возможности для учащихся и педагогов, а также помочь в получении реального фидбека по изменениям в системе образования".

По словам Федорова, приложение, по плану разработчиков, будет способствовать популяризации образования, построению индивидуальной образовательной траектории, а также создаст возможность для коммуникации между властью и участниками образовательного процесса – родителями, учителями и учениками.

Как пример, Федоров приводил "быстрый фидбек по введенным реформам", в частности, в пилотировании реформы оплаты труда для учителей.

Ученикам "Мрия" поможет с поиском новых возможностей для развития, в частности, грантов, конкурсов, олимпиад и т.д.

Федоров убежден, что это будет мотивировать детей к обучению, а также упростит привлечение родителей к образовательным процессам.

"Образование должно быть поп-культурой ", – резюмировал министр.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал серьезное новшество для школьников. За несколько дней до 1 сентября он заявил, что вновом учебном году 2023-2024 украинских школьников, их родителей и учителей ждет "положительное нововведение", однако раскрывать подробностей глава государства тогда не стал.