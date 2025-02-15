Неуверенный Трамп помог Кремлю запустить 'симфонию хаоса', угрожающую Украине – CNN

После прихода к власти в США Дональда Трампа политика Белого дома стала резкой и ревизионистской, а громкие и тревожные, часто противоречивые заявления представителей команды нового президента страны могут свидетельствовать о том, что он проводит непубличные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, представляющие угрозу для Украины.

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Сознательно или нет, но своей нерешительностью Трамп запустил изрядно сыгравшую на руку Кремлю "симфорнию хаоса", к тому же Вашингтон пошел на уступки Москве еще до начала предметного разговора о завершении российской агрессии. Такие мнения изложил в авторском материале главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш.

Он обратил внимание на столкновение двух "ужасающих" реальностей. В первой – Белый дом со все более резкой и ревизионистской политикой. Во второй – охваченная войной Украина, где ежедневно погибают люди, получают ранения дети, российские оккупанты медленно прут вперед, уничтожая целые города и села, а президент Владимир Зеленский, по выражению Уолша, вынужден наблюдать со стороны за переговорами Трампа и Путина о судьбе Украины.

"Поскольку жестокая война в Украине приближается к третьему году, оба видения рискуют стать непримиримыми. Здесь частично виноваты противоречивые позиции Белого дома", – отметил автор.

Он напомнил ряд сделанных представителями команды Трампа в течение недели заявлений, шокировавших как Украину, так и Европу. Так, глава Пентагона Пит Хегсет вдруг заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО и возобновлении границ 2014 года.

То, что в обозримом будущем, пишет Уолш, это вряд ли произойдет, в большей или меньшей степени понимали все. И делать подобные заявления целесообразно было бы в разгар переговоров с Россией – в качестве возможной "уступки" – а не до их начала, как поступила это администрация Трампа, вызвав шок у Европы и выбив из рук Украины и ее союзников один из основных переговорных "козырей". Поэтому автор резонно интересуется: не было ли заявление Хегсета "нечаянной трансляцией ключевой части тайного мирного соглашения" Трампа и Путина, о котором миру пока не известно?

Не меньше вопросов вызвало и заявление вице-президента США Джея ди Вэнса, заявившего, что США могут направить войска в Украину и что Вашингтон будет использовать "инструменты влияния" как военные, так и экономические.

"Действительно ли он опроверг заявления Хегсета в Брюсселе о том, что ни один американский солдат не поедет в Украину? Почему он вообще не упомянул о России, обращаясь к европейским союзникам в Мюнхене и рассказывая об в основном выдуманном тоталитаризме в западных демократиях? Кроме того, ошибся ли Трамп, когда сказал, что в Мюнхене на конференции по безопасносты будут "люди высокого уровня" из России, Украины и США, или он имел в виду Саудовскую Аравию? Похоже, Москва и Киев не думали, что кто-то такого уровня поедет в Мюнхен на такие переговоры. Или происходят тайные переговоры, о которых Трамп не может смолчать?" – отмечает автор материала.

Все это, пишет он, происходит в то время, когда украинские воины гибнут на поле боя, в Румынии и Молдове констатируют нарушение российскими дронами воздушного пространства этих стран, запущенный оккупантами "Шахед" ударил по укрытию на Чернобыльской АЭС, а российские атаки унесли жизни 13 украинцев и искалечили более 70 гражданских.

"Происходит война – и Россия выигрывает в ней огромной ценой для Украины – в то время как Белый дом, кажется, публично проявляет, что он на самом деле думает. За этими колебательными позициями относительно членства в НАТО, границ Украины и американских войск в Украине кроется темная правда о том, что мы просто не знаем, о чем говорили Трамп и Путин, ведь Трамп сказал, что это был не один звонок (к Путину. – Ред.), с тех пор как он пришел в Белый дом", – пишет Уолш.

Главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности перечислил практические "достижения" Трампа. Он, не добившись от российского диктатора даже намека на уступки, фактически вывел его из международной изоляции, в которую страны Запада загоняли агрессора за последние три года.

Далее он обменял американца Марка Фогеля, которого Кремль захватил в заложники, на россиянина Александра Винника, основателя многомиллиардной криптовалютной биржи, задействованной в международных преступлениях. Причем этот обмен был освещен так, что Россия получила определенную "реабилитацию" в глазах смотрящих американское телевидение американцев.

"Но никаких уступок со стороны России Украине до сих пор публично не было. Зато у нас был причудливый ревизионизм Трампа, который предполагал, что Россия вторглась, потому что Украина собиралась присоединиться к НАТО. Повторяем: три изнурительных года назад Россия неспровоцированно вторглась в Украину через какое-то стратегическое чувство беспокойства, которое ей необходимо было направить на свои границы, и ошибочно полагая, что вторжение будет длиться несколько недель, а россиян встретят с распростертыми объятиями", – говорится в материале.

Автор признает, что Украина действительно определилась с курсом на членство в НАТО и ЕС, однако и западные столицы, и Киев понимали, что в ближайшее время этого точно не произойдет, а мечты Украины об этом были сравнимы с тем, что "Зеленский, пожалуй, когда-то в детстве мечтал присоединиться к Beatles".

Поэтому стремление не дать Украине вступить в НАТО как выдвигаемый Кремлем аргумент для оправдания неспровоцированной агрессии РФ выглядит абсурдно. А то, что этот бред повторил Трамп, по мнению Уолша, является тревожным сигналом – как и некоторые другие сознательные или неосознанные подыгрывания Трампа Кремлю.

"Теперь понятно, что Трамп посвятил разговору с Путиным больше времени, чем с Зеленским. Он даже предположил, что срок пребывания Зеленского в должности может скоро истечь, поскольку ему нужно в конце концов провести выборы, а его рейтинги в опросах "мягко говоря, не очень велики". Трудно недооценить влияние слов самого влиятельного человека в мире, который выражает сомнение в легитимности находящегося в войне главнокомандующего армией и намекает, что ему, возможно, вскоре придется уйти в отставку", – говорится в статье.

Уолш добавил: эти слова Трампа могут являться частью вероятных тайных переговоров с Москвой. Проведение в Украине выборов в разгар войны стало бы для Путина настоящим подарком, ведь они спровоцируют беспорядки внутри Украины и приведут к власти следующего президента, легитимность которого можно будет подвергать сомнению.

И даже если выборы не состоятся – своим заявлением Трамп все равно принес профит российскому диктатору.

"Это, прежде всего, потенциально катастрофически для украинского морального духа – солдаты должны согласиться продолжать рисковать жизнью за президента, которого главный финансовый спонсор считает "хромой уткой", – добавил Уолш.

Он констатировал жуткое столкновение двух реальностей: реальности США во главе с Трампом и реальности Украинs, где бушует сокрушительная кровавая агрессивная война.

"Здесь сталкиваются два разделенных экрана. Мир Трампа – это тот мир, где можно массировать неофициальные заявления, а его телегенический кабинет меняет парадигмы глобальной безопасности ежечасно без серьезных последствий. Их эхокамера лишь успокаивает и передает исправленную версию политики. По ту сторону экрана украинцы гибнут, теряют территорию, видят, как многоквартирные дома превращаются в руины, задумываются о побеге и наблюдают, как рушится костяк их западной поддержки", – отметил Уолш.

То, что делает сейчас команда Трампа, журналист назвал "симфонией хаоса", что чрезвычайно выгодно для Кремля – и не менее угрожающе для Украины.

"Это все симфония хаоса для Кремля. Они знают, какие их цели, которые, проще говоря, сводятся ко всему, что они могут получить. А это очень много, когда основной противник России, которого она на самом деле боится, Соединенные Штаты, так публично демонстрирует неуверенность в том, чего именно он хочет, почему он этого хочет и какие красные линии не позволит пересечь. Мирные переговоры начались, но пески не просто двигаются для Украины, они рискуют стать трясиной", – резюмировал Волш.

Напомним, ранее британский эксперт заявил, что Трамп обыграл главу Кремля. По его мнению, президент США поставил Путина перед выбором между двумя проигрышными для него вариантами: либо значительно урезать свои максималистские требования, либо сорвать мирные переговоры и столкнуться с последствиями.

Британский эксперт считает, что главарю Кремля разрешат оставить под контролем РФ часть украинской территории. Однако россияне будут вынуждены потратить немало средств на восстановление, поддержку и оборону оккупированных территорий. Кроме того, РФ столкнется с перспективой, что в будущем Украина восстановит свои силы и через некоторое время вернет свои земли силовым путем.

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