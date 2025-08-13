'Нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны': Зеленский провел более 30 консультаций партнерами. Видео

Пока нет ни одного признака, что РФ готовится к завершению войны. Заставить Москву прекратить агрессию могут скоординированные усилия и совместные шаги Украины, США, Европы и всех стран, которые хотят мира.

Об этом в среду, 13 августа, заявил президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что в последние дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с партнерами.

"Разные части мира, разные видения, но общие позиции. Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России", – заявил президент.

Зеленский добавил: сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны.

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги – Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, – точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!" – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа Зеленский находится с визитом в Германии. В Берлине у главы государства запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцом и совместная видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

Накануне президент Украины провел переговоры с рядом иностранных политиков, в частности с президентами Турции, Румынии, премьером Нидерландов и эмиром Катара.

