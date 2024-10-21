Трампанутый Трамп трампанулся окончательно и на своём митинге в Пенсильвании уже перешёл все возможные границы, наговорив своим избирателям чисто мужские скабрезности, не замечая, что среди его аудитории были и женщины, которые могут по-разному относиться к анатомическим подробностям одного известного гольфиста, к тому же покойного.

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Впрочем, это не мешает Трампу всё больше опережать Харрис (а может — способствует этому?), и его отрыв теперь становится, так сказать, немного огромным.

Почти во всех переменчивых штатах он существенно улучшил свои показатели (как, кстати, и в общенациональном опросе, хотя он как раз ни о чём не говорит) и, отобрав у Харрис ранее Мичиган и Висконсин, теперь забрал ещё и Неваду, а согласно его новой динамике вскоре отберёт также Пенсильванию, где сократил отставание до минимального.

Об этом свидетельствует усреднение результатов многочисленных опросов, которое регулярно обнародует The Hill (да и букмекерские конторы говорят то же самое, даже отдав ему Пенсильванию уже сейчас).

В пересчёте на голоса в коллегии, избирающей президента, общий перевес Харрис сейчас составляет 293:245 (неделю назад было ещё 287:251) — с хорошими перспективами на 312:226 в ближайшее время.