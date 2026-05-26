'Неоднократно врал нам': Сикорский объяснил, почему скептически относится к идее переговоров с Путиным. Видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что скептически относится к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Он не доверяет российскому диктатору, потому что тот уже неоднократно врал всем и не придерживался договоров.

Видео дня

Об этом Сикорский отметил на 21-м форуме по безопасности GLOBSEC, который проходит в Праге, Чехия. Он напомнил, что подпись Путина стоит на Договоре о российско-украинской границе, поэтому не стоит надеяться, что российский президент будет уважать будущие договоры.

Что известно

"Я скептически отношусь к переговорам с Путиным. Владимир Путин – это человек, чьему слову и чьей подписи нельзя доверять", – сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что Путин неоднократно врал всем, уверяя, что он не намерен вторгаться в Украину, поэтому доверия к нему нет.

"Он неоднократно врал нам: "Это не мои люди в Крыму", помните? "У меня абсолютно нет намерения вторгаться в Украину", – цитирует российского диктатора Сикорский.

Министр иностранных дел Польши акцентировал, что Путин – это человек, чья подпись стоит на Договоре о российско-украинской границе. И этот договор он нарушил. Поэтому не стоит надеяться, что он будет придерживаться будущих договоров.

"Как мы можем ожидать, что Путин будет уважать следующий договор, если он уже нарушает действующие?" – задает риторический вопрос министр.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Сикорский указал на риски мирного соглашения и объяснил, что должна получить Украина. Да, Украина должна получить справедливое мирное соглашение, в противном случае эти договоренности лишь "посеют зерна следующей войны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!