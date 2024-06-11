Необходимо задействовать все ресурсы: Порошенко заявил, что у Украины есть шансы начать вступительные переговоры с ЕС 25 июня

У Украины есть возможность начать вступительные переговоры с Евросоюзом 25 июня, однако для этого нужно задействовать все переговорные ресурсы. Семь лет назад немногие верили в реальность безвиза, однако наша страна его получила благодаря настойчивости команды пятого президента, что и дало положительный результат.

Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой". Он заявил, что относится с оптимизмом к дате начала переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз.

"Я отношусь к дате начала переговоров, утверждению переговорной рамки для Украины пусть со сдержанным, но оптимизмом. Дополнительные основания для этого оптимизма дают мне результаты выборов в Европарламент", – сказал Порошенко.

"Начать переговоры 25 июня возможно, и для этого Украина должна задействовать все ресурсы, в том числе если потребуется, и ресурсы Порошенко", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко привел в пример получение безвизового режима семь лет назад.

"11 июня исполняется семь лет со дня введения безвизового режима. Хочу подчеркнуть, что с каждого утюга распространялась информация "а Порошенко пообещал в декабре 2016 – и безвиза нет", "а Порошенко пообещал в марте 2017 – и безвиза нет и не будет". Моя позиция заключалась в следующем: мы подписали обязывающий документ, со стороны Украины мы должны выполнить 144 критерия, а со стороны евроинституций было обязательство предоставить нам безвиз. Мы выдержали свое слово, 144 критерия были оценены и признаны. И европейские партнеры выдержали свое слово", – констатировал Петр Порошенко.

"Хочу напомнить, что это происходило во время жесткого кризиса беженцев, очень непопулярной этой идеи в Европарламенте, Евросоюзе. Но мы это сделали. Я хочу сегодня показать вам документ – первый паспорт с безвизом. Здесь стоит фамилия Порошенко, и потому он у меня хранится. Написано, правда, что это образец, а не действительный паспорт. Но очень важно, что безвизовый режим начинается с биометрического паспорта, – показал Порошенко символический документ.

"Я на всю жизнь запомню 11 июня 2017, когда я на Европейской площади прочитал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая россия, страна господ, страна рабов". Это стихотворение очень не понравилось путину, хотя я думаю, что эти слова были пророческими", – сказал Порошенко.

"Я надеюсь, что мы 25-го получим начало переговоров. Я надеюсь, что украинская делегация будет очень хорошо вооружена на саммите Семки. Я надеюсь, что нам удастся выйти на понятные перспективы определения перечня вещей, которые нужно сделать для членства Украины в НАТО", – отмечает Порошенко.

"Я искренне от всего сердца желаю Украине, украинцам и Европе удачи. Потому что это залог существования нашего государства. Украина может быть и существовать – и я исходил из этого всю свою президентскую каденцию – исключительно в формате членства в НАТО, членства в Европейском Союзе. Это будет безопасность навсегда", – подчеркнул пятый Президент.