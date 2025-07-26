Немецкий политик от пророссийской партии тайно воевал добровольцем на стороне Украины – Welt

Юный немецкий политик от пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тим Шрамм несколько месяцев тайно от своих партийцев воевал добровольцем в рядах Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов. Теперь из-за этого его могут исключить из партии, к руководству которой поступила соответствующая петиция.

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Как сообщает Welt, в петиции об исключении Шрамма указано, что он "серьезно нарушил принципы и правила партии и нанес партии серьезный ущерб". Главная вина юноши в том, что он "публично комментирует свое участие в боевых действиях, находясь в рядах украинской армии".

Что говорят в партии

Петицию об исключении 22-летнего Шрамма из партии подал депутат Европарламента от "Альтернативы для Германии", 66-летний Ганс Нойгофф. Причем Тим Шрамм не рядовой партиец, сейчас он сопредседатель районной ячейки партии AfD в городе Вупперталь.

Также пожилого политика возмутило, что его юный коллега, "по его собственным заявлениям, стрелял в людей".

В качестве доказательства Welt предоставило фотографию двух минометных снарядов с надписями на немецком: "С наилучшими пожеланиями всем русским идиотам!" и "Идите к черту! Приветствие из Вупперталя".

Что говорит сам Шрамм

Сам Шрамм об этом почти ничего не рассказывает, хотя и не скрывает свое прошлое. Он говорит, что да, стрелял, но не может говорить об этом из соображений безопасности.

Он был добровольцем в украинской армии с марта по июнь 2025 года. Причем впервые побывал в Украине еще в 2022 году – доставлял гуманитарную помощь мирным людям в зоне боевых действий. В то время ему было всего 19 лет, поэтому в Международный легион украинской армии его не взяли из-за возраста.

В конце 2024 года Шрамм снова попытался присоединиться к украинской армии, вступил в силы Территориальной обороны Украины, а уже в марте этого года смог перевестись и начал служить в подразделении ВСУ на востоке Украины.

Что Шрамм рассказывает об оккупантах

Более того, после первой поездки в Украину, то есть в конце 2022 года Шрамм побывал в России и, по его словам, наглядно увидел, почему украинцы не желают "быть частью этого государства".

"Меня пригласили на свадьбу в России. Я получил новый паспорт и приехал туда из Латвии. Поэтому я увидел воочию много настоящей России и понял, почему украинцы не хотят быть частью этого государства. Это диктатура, где чувствуешь полное отсутствие свободы. Я почувствовал себя в безопасности только тогда, когда вновь пересек латвийскую границу в обратном направлении", – рассказал он.

По его словам, "тот, кто считает Россию консервативной альтернативой, не знает России".

Издание несколько преувеличивает роль 66-летнего политика, который якобы открывает глаза руководству партии на своего юного коллегу. На самом деле Шрамм никогда не скрывал своих симпатий к демократии в Украине и антипатий к российской тирании. Более того, партийная ячейка Вупперталя официально устраивала лекции-дискуссии, на которых юноша докладывал о диктатуре в РФ.

Ниже – анонс такого мероприятия, которое состоялось в мае этого года.

"Защита свободного мира вместе с европейским народом, очевидно, уже является национал-социализмом для Ганса Нойхоффа. Действия Нойхоффа аналогичны действиям членов партии Путина "Единая Россия", – прокомментировал Шрамм инициативу своего старшего "товарища".

Как сообщал OBOZ.UA, в том же мае с "Альтернативой к Германии" произошел политический скандал. Партию в ФРГ официально признали экстремистской организацией, хотя и не запретили ее деятельность.

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал решение немецкого Федерального ведомства по охране Конституции об отнесении на федеральном уровне партии "Альтернатива для Германии" к числу правоэкстремистских партий. Он призвал ФРГ "изменить курс".

В свою очередь Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ заявило, что подозрения в том, что партия АдГ преследует цели, направленные против свободного демократического порядка, "подтвердились и во многом превратились в уверенность".

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