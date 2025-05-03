'Это демократия': Берлин ответил на обвинения Рубио в отношении 'Альтернативы для Германии'

Германия отреагировала на резкие упреки государственного серетера США Марко Рубио, который назвал "недемократическим" решение классифицировать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как правоэкстремистскую. В МИД ФРГ подчеркнули, что это – не тирания, как заявил политик, а именно демократия в действии.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД. Решение Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) базируется на независимом расследовании, и его цель – защитить Конституцию и верховенство права.

"Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства права. Мы научились из нашей истории, что праворадикальный экстремизм нужно остановить", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что Рубио раскритиковал решение немецкого Федерального ведомства по охране Конституции об отнесении на федеральном уровне партии "Альтернатива для Германии" в число правоэкстремистских партий. Он призвал ФРГ "изменить курс".

В свою очередь, Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ заявило, что подозрения в том, что партия АдГ преследует цели, направленные против свободного демократического порядка, "подтвердились и во многом превратились в уверенность".

Напомним, что будущий канцлер Фридрих Мерц однозначно исключил коалицию АдГ в случае его победы. Он подчеркнул, что считает, что это "будет предательством".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля партия Мерца одобрила коалиционное соглашение. Этот документ будет определять политику следующего правительства, которое консерваторы хотят образовать с социал-демократами. Если СДПГ также согласится на коалицию, соглашение будет торжественно подписано 5 мая. А уже 6 мая лидер консерваторов Фридрих Мерц должен быть избран канцлером в Бундестаге.

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