Немецкий оружейный концерн передаст Украине мобильные системы ПВО Skyranger: как они помогут ВСУ

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall предоставит Украине системы противовоздушной обороны для защиты от атак беспилотников до конца этого года. Речь идет о Skyranger – мобильных системах ПВО, которые можно устанавливать в частности на танки Leopard.

Об этом в интервью ZDF сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Он объявил, что контракт на сумму в сотни миллионов евро будет подписан в среду на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

"Каждая из этих систем может охватывать территорию размером четыре на четыре километра, полностью освобождая ее от дронов. Это означает, что все дроны будут обезврежены", – заявил Паппергер.

По его словам, системы, которыми также заинтересовалась немецкая армия, могут быть очень полезными для Украины в текущей ситуации.

Отмечается, что это заявление Паппергер сделал вскоре после самой большой дроновой российской атаки на Украину. В ночь на 7 сентября войска страны-агрессора запустили 810 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Этот показатель стал рекордным с начала полномасштабной войны.

Что известно о системе ПВО Skyranger

Skyranger – это система противовоздушной обороны немецкой оборонной компании Rheinmetall, которая может быть интегрирована как башенная система на колесные и гусеничные машины, такие как GTK Boxer, Pandur Evolution, боевая машина пехоты Lynx или танк Leopard 1.

Есть две версии этой системы – Skyranger 30 и Skyranger 35.

Skyranger 35 оснащена 35-мм револьверной пушкой на базе пушки 35/1000. Она может подниматься на 85° с поворотом на 360°. Дистанционно управляемая башня весит 4,25 тонны в нагруженном состоянии и управляется двумя операторами внутри транспортного средства.

Пушка оптимизирована для ведения огня AHEAD – боеприпасами, которые выпускают облако субснарядов непосредственно перед целью, что позволяет поражать обычные, а также низколетящие, медленные и малые воздушные угрозы, включая БПЛА, и выполнять функции C-RAM.

Пушка Skyranger 35 может стрелять быстрыми одиночными выстрелами со скоростью 200 выстрелов в минуту или с максимальной скоростью 1000 выстрелов в минуту. Имеет эффективную дальность стрельбы 4 км. Skyranger 35 имеют интегрированный набор датчиков, состоящий из радара X-диапазона или Ku-диапазона с радиусом действия до 30 км и электрооптического датчика, инфракрасной камеры с лазерным дальномером и автоматическим сопровождением цели. Башня снаряжена 252 снарядами.

В 2021 году была представлена Skyranger 30, которая является облегченной версией, оснащенной 30-мм пушкой и ракетами "земля-воздух" малой дальности.

Skyranger 30 имеет меньшую эффективную дальность стрельбы, чем Skyranger 35 – 3 км, но более высокую скорострельность – 1200 выстрелов в минуту. Пушка сохраняет способность подниматься на 85°. К применению в башне готовы 252 патрона. Пушка стреляет 30-мм боеприпасами, созданными на базе 35-мм боеприпасов AHEAD, которые содержат 160 вольфрамовых цилиндров.

Как сообщал OBOZ.UA, США готовы продать несколько зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение партнеру по НАТО – Дании. Эта европейская страна со своей стороны хочет поддержать Украину в оборонной кампании против России и предоставить Киеву дополнительные системы Patriot. Государственный департамент США одобрил соглашение на продажу шести пусковых установок.

