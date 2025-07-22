'Нельзя медлить ни одного дня': Эрдоган заявил, что Турция готова к членству в ЕС, и призвал устранить 'политические барьеры'

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, что политические барьеры, которые не дают его стране стать частью Европейского Союза, должны быть немедленно устранены. Он отметил, что ЕС не должен ждать ни одного дня, чтобы возобновить переговоры о вступлении Турции в Союз и вывести их из тупика.

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Соответствующее заявление для журналистов Эрдоган сделал в понедельник, 21 июля, передает TRT Haber. По его словам, Анкара решительно настроена на достижение своей цели – полного членства в Евросоюзе.

"Эти сдвиги должны произойти уже сейчас, не дожидаясь новых шагов. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы решительно настроены на достижение нашей цели – полного членства. Если ЕС подойдет к этому вопросу стратегически и дальновидно, то не будет никаких препятствий для того, чтобы сделать немедленные шаги. Политические барьеры против Турции должны быть немедленно устранены", – сказал турецкий лидер.

Он отметил, что в Турции ожидают от ЕС поддержки отношений "в справедливой и равноправной манере" и осознания, что невозможно развивать отношения с неоднозначным отношением, "которое мы уже неоднократно видели".

По словам Эрдогана, если принять во внимание события в Европе и вокруг нее, а также разногласия во мнениях внутри ЕС, то станет очевидной потребность Союза в динамичном и ориентированном на поиск решений члене – таком как Турция.

"Как я уже говорил ранее, для ЕС Турция является последним поворотом перед мостом. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших, навязчивых политических представлений может стать шагом, который откроет новую эру для Европейского Союза и поведет его в будущее. Как Турция, мы готовы к полноправному членству", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европарламент фактически заблокировал вступление Турции в ЕС "при нынешних обстоятельствах". В отчете было сказано, что несмотря на недавние заявления турецких властей о приверженности членству в ЕС, остается разрыв между ценностями и нормативной базой Турции и Европейского Союза.

Также отмечалось, что в Турции продолжается процесс ограничения верховенства права и основных прав. В Анкаре раскритиковали этот отчет и заявили, что отвергают "безосновательные" и "искаженные" обвинения.

А во время переговоров на полях саммита НАТО в Гааге Реджеп Эрдоган призвал французского лидера Эммануэля Макрона "привлечь союзников ЕС к формированию новой архитектуры безопасности Европы". Турция, которая не является страной Евросоюза, как страна Североатлантического договора остается союзником ЕС и надеется на развитие собственной обороны в контексте развития нового комплекса безопасности Европы.

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