Некоторых шпионов из УПЦ МП обменяли на пленных защитников Украины, – Данилов

В религиозных организациях УПЦ МП в Украине было очень много представителей "разведывательного сообщества" России. Часть этих шпионов страны-агрессора обменяли на пленных украинских военных.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформу". По его словам, украинские власти не имеют никаких претензий к религии, но со служителями МП вопрос заключается в другом.

"Человек может верить в Бога, в Аллаха, в кого считает нужным. У нас есть претензии к учреждению, которое не зарегистрировано в соответствующий украинскому законодательству способ. Вы хотите ходить молиться? Идите и молитесь. Но институции, которые не зарегистрированы в соответствующий способ на территории Украины, не могут здесь работать", – сказал он.

Также, говорит Данилов, в этой институции было много представителей так называемого разведсообщества РФ. Однако некоторых из них Украина уже обменяла на защитников, которые находились в плену у оккупантов.

"Это факты, которые украинское сообщество должно знать", – отметил секретарь СНБО.

Он также дал комментарий о ситуации с правом собственности на религиозные объекты УПЦ МП, подчеркнув, что украинское государство в праве распоряжаться своей собственностью так, как считает необходимым.

"Например, если мы говорим о Киево-Печерской лавре, это – заповедник. Он подчинен соответствующему государственному институции. Если какой-то поп решил, что это его частная собственность, это совсем не так", – пояснил Данилов.

Напомним, что через обмен пленными в РФ попал настоятель храма МП в Лисичанске Андрей Павленко, помогавший оккупантам убивать украинских солдат и активистов, а также священника "конкурирующей" ПЦУ. Предателя обменяли на гражданина США Мурекези Суэди.

Ныне в Верховную Раду был внесен законопроект по расторжению с УПЦ МП договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. Его передали на рассмотрение руководству парламента.

При этом Киеве предложили разорвать все договоры, которые столица заключила с УПЦ МП. В Хмельницком всем религиозным организациям УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками. Кроме этого, Хмельницкий облсовет принял решение о запрете УПЦ МП на территории региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине СБУ разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ МП, который благословлял российских оккупантов, а также освящал колонны с техникой ВС РФ. Во время временной оккупации части региона этот священник организовывал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси и пытался привлечь к ней жителей.

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