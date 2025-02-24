Недооценивать эту опасность мы точно не можем: Порошенко прокомментировал ухудшение отношений между США и Украиной

Кризис доверия, возникший между властями Украины и администрацией президента США Дональда Трампа, опасен для нашего государства. И недооценивать это нельзя.

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Об этом сказал Петр Порошенко в день третьей годовщины полномасштабного вторжения в эфире телемарафона на телеканалах "Прямой" и "5 канал".

"У нас очень опасное развитие ситуации с отношениями с Соединенными Штатами. Вы сегодня сможете убедиться, как проанализируете, какую динамику получила Украина, например, при голосовании Резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Я хочу подчеркнуть, что при мне это начиналось со 140-150 голосов. На сегодняшний день мы имеем беспрецедентный случай, когда Соединенные Штаты, Израиль проголосовали против украинской резолюции, когда G7 не способен был принять совместное заявление", – констатирует Порошенко.

"Я думаю, что недооценивать эту опасность мы точно не можем. У нас нет роскоши игнорировать позицию нашего крупнейшего стратегического партнера – страны, демонстрирующей глобальное лидерство. Это наша позиция – как подобрать ключи, найти каналы коммуникации, представить тех, кто внушает доверие в Соединенных Штатах", – считает Порошенко.

"Если сказать одним словом, что сейчас происходит в украинско-американских отношениях, я могу сказать, что это кризис доверия. Почему-то доверие за два-три месяца было уничтожено окончательно. Стороны не доверяют тому, что они говорят, и как-то резко развернулись друг от друга", – говорит Порошенко.

"Американцы исходят из американских интересов. А искусство переговоров состоит в том, что ты донесешь до своего партнера, в чем американский интерес поддержать Украину. Такого диалога сейчас нет. Трамп – другой человек, чем Байден. Байден – это человек ценностей, а Трамп – это человек сделки, результата. И когда ты не донес, в чем же интерес Соединенных Штатов, то на любых условиях Трамп делает свое дело как ледоколам", – заметил пятый президент.

"У него позиция первая – обеспечить прекращение огня, который он рассматривает как остановка войны. Украина за столом переговоров – это совершенно необходимая вещь. Но для начала работы я могу сказать, что нас может устроить так называемая челночная дипломатия. Американцы встречаются с нами – в Вашингтоне или Париже – и с россиянами. И потом, когда они пытаются приблизить позиции, американцы используют весь свой авторитет и организуют четырехсторонние встречи. Еще раз подчеркиваю, что там точно за столом должны быть европейцы", – считает Порошенко.

"И потому любой ценой нам нужно вернуть доверие Соединенных Штатов", – подчеркнул Порошенко.

"Я говорю сейчас не как политик, а как патриот, как гражданин, как государственный деятель: вы должны думать стратегически. У вас нет такой роскоши, что вы можете игнорировать эту позицию. Потому что если Соединенные Штаты проигнорируют вашу позицию, это будет очень-очень тяжело", – резюмировал Петр Порошенко.