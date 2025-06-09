Украина доказала, что способна перехватывать инициативу в войне, – генерал Бундесвера

Последние удары Украины по военным объектам России, в частности операция СБУ "Паутина", доказала, что защитники страны могут перехватывать инициативу и тем самым укреплять переговорные позиции. Уничтожение вражеских стратегических бомбардировщиков, которые как раз готовились к обстрелам, состоялось "с большим эффектом неожиданности и с ощутимым успехом".

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Операцию Службы безопасности Украины оценил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг, руководитель штаба планирования и управления министерства обороны ФРГ. Его интервью было опубликовано на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

Фройдинг обратил внимание на то, что бомбардировщики РФ стояли на аэродромах снаряженные ракетами.

"По всем данным и изображениям, которые нам доступны и которые есть в открытом доступе, эти самолеты частично были подготовлены к непосредственному использованию против Украины. И именно это составляет ценность этой атаки, ведь она предотвратила непосредственные удары по Украине", – пояснил немецкий военный.

Неожиданная операция показала, что на самом деле аэродромы стратегической авиации России являются уязвимыми и недостаточно защищенными. Страна-агрессор считала, что самой удаленности этих авиабаз достаточно для безопасности самолетов.

Фройдинг подчеркнул: защитники имели полное право держать подготовку "Паутины" в тайне от партнеров. "Украина ведет эту войну в рамках права на самооборону по правилам международного права, и она не обязана согласовывать свои операции, будь то спецоперации – наземные, воздушные или морские – с союзниками", – заявил он.

Визуальная оценка говорит о том, что дроны СБУ уничтожили около 10% от всей дальней бомбардировочной авиации РФ. В среднесрочной перспективе последствия будут становиться все более ощутимыми – "оставшиеся самолеты будут быстрее изнашиваться".

"Российская стратегическая культура опирается на безопасность через глубину территории. И после этой успешной операции это уже не действует. Теперь Россия вынуждена использовать другие силы для защиты и охраны. Это имеет психологический эффект как для РФ, так и для Украины. Украинские Вооруженные силы и силы безопасности в очередной раз доказали свою дееспособность, способность к планированию и высокую дисциплину в выполнении операций", – сказал генерал-майор.

Как писал OBOZ.UA:

– Удары по российским аэродромам произошли 1 июня. Президент Владимир Зеленский сообщил, что подготовка к операции "Паутина" длилась 1 год 6 месяцев и 9 дней, и прошла она, по его словам, безупречно.

– Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео, на котором видно путь FPV-дрона из модульного домика к истребителю противника на аэродроме "Белая".

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