Блог | Альфред Кох: Не ждите от Путина мира, ему нужна вечная война

Подошел к концу триста пятьдесят четвертый день войны. Судя по картам ISW (как, впрочем, и по другим картам) ситуация на фронте за прошедшие сутки не сильно изменилась. Есть некоторое продвижение россиян к северо-западу от Бахмута. Но оно прогнозировалось. А в остальном - ничего нового…

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Я уже и сам не знаю кого слушать: одни говорят, что русское наступление уже идет, другие - что еще нет. Третьи формулируют так туманно, что их вообще невозможно понять. Типа того, что наступление началось, но это какое-то предварительное наступление, которое еще не достигло своего апогея и т.д. Как в анекдоте про крокодилов, которые “летают, но низенько-низенько".

Короче, надо ждать. Думаю, до конца месяца станет ясно: будет российское наступление или оно уже фсе… А может оно как перманентная революция у Троцкого - всегда идет? И вчера оно было, и сегодня, и завтра - тоже будет… В это связи я бы предложил разделить типы путинского наступления на две категории: простое наступление и отрицательное наступление.

Путинская концепция перманентной войны предполагает, что с началом обычного наступления (ordinarius) идет захват территории противника. Но чтобы война была перманентная, нельзя захватывать всю территорию противника. Иначе война прекратится. Поэтому его должно сменить отрицательное наступление (negans). А потом опять - ordinarius. Потом опять negans. Так получается sine fine bellum - бесконечная (перманентная) война.

Это ни в коем случае не проект вечного двигателя (perpetum mobile)! Путин человек просвещенный, с университетским образованием, и поэтому знает что построить вечный двигатель нельзя. И поэтому у его двигателя есть топливо: это людские жизни. Их он и бросает в топку этой своей вечной войны.

Спрашивается: а зачем ему вечная война? А вечная, непрерывная война ему нужна для того, чтобы бесконечно править Россией. Так сложились обстоятельства, что с некоторых пор Путин может находится у власти только пока идет война. Как только война закончится - его убьют. Либо свои, либо - чужие. Во всяком случае риск такого исхода слишком высок, чтобы рисковать. Поэтому война должна идти всегда.

Все мы уже хорошо знаем Путина. Согласитесь: разве он станет колебаться при выборе между тем, чтобы оставить трон и пойти под суд (а потом - на эшафот) или, вместо этого, бросить в топку войны пару дивизий и поправить Россией еще месяц-другой? Вот он и бросает людей в топку… Туда-сюда, наступает - отступает, потом снова: наступает - отступает… И так пока не кончатся люди. А как кончатся - так и править некем будет. Вот тогда он и оставит трон. Его к тому моменту и судить-то будет некому. Как, впрочем, и казнить…

Не ждите от него мира. Он его не хочет. Его предложения мира “с учетом реалий" - это очевидное свидетельство того, что он не хочет никакого мира. Ну посудите сами: его “реалии" заключаются в том, что он объявил своей территорию, которую он даже не смог завоевать! Если это “реалии", то что такое тогда “бред"?

Пусть уж тогда путинские дипломаты призывают к “миру с учетом путинского бреда". Так будет хотя бы честнее. А что бы им, в самом деле, не сказать Украине и всему миру правду: Путин совершенно сбрендил, но если вы хотите мира, то должны согласиться ему потрафить и отдать часть территории Украины вместе с людьми ее населяющими. Иначе он никогда не остановится и будет продолжать это смертоубийство.

При этом, правда, мы не можем вам гарантировать, что получив эту часть территории, он не захочет еще чего-то. Это вполне может статься. И тогда мы снова к вам придем и будет говорить об этом. Потому, что иначе он опять начнет войну…

Впрочем, он ее и не прекратит, поскольку она вечная и непрерывная. И поэтому его новые хотелки пойдут в стык, без какого-то зазора сразу следом за старыми, если даже вы их удовлетворите.

Эта война - полное безумие. В ней нет никакого смысла. Это даже не захватническая война. Это не война за восстановление какого величия или статуса. Это черт знает что такое. Это просто продление агонии прогнившего путинского режима ценой смерти сотен тысяч людей. И самое страшное, что все это понимают.

Все знают правду: никакого другого смысла у этой войны нет.

Путин захватил российский народ в заложники. И даже более коварно: он подкупил самую аморальную и безмозглую часть народа и с ее помощью взял в заложники остальных. И эта аморальная и безмозглая часть народа (под ником “силовики") теперь отправляет заложников на смерть.

Путин говорит миру: либо вы выполните мои требования, либо я буду убивать заложников по тысячи человек в день. Даже более того: я буду подставлять этих заложников под ваши пули. Это вы их будете убивать!

И не беда, что у меня мало оружия и оно никуда не годится. Так даже лучше! Ведь из-за этого вы убьете еще больше заложников и это будет ваш грех, а не мой. Курок-то нажимаете вы! Можете не нажимать - а нажимаете. Свободу воли еще никто не отменял… А чего бы вам не выполнить мои требования? И люди бы остались живы… Подумаешь, какие-то территории! Там уж и людей-то нету и все разбомблено к чертям собачьим. Соглашайтесь, чего вам стоит? Ну же, ну…

Я не знаю как бы я поступил на месте украинцев. Но, слава Богу, не мне это решение принимать. Это не моя земля и не мне убивать заложников. И не мне рисковать своей жизнью. И не мои друзья и родные гибнут в этой путинской бойне.

Поэтому я заранее согласен с тем решением, которые примете вы, украинцы. Я считаю глубоко аморальными любые советы украинцам на эту тему от кого бы то ни было. И так считаю не только я один. Вчера Байден назвал Путина “мясником и военным преступником". А Госдепартамент прямо заявил, что “Киев будет сам принимать решение о готовности к диалогу с Москвой. Вашингтон поддерживает намерение Украины восстановить свою территориальную целостность с Крымом и Донбассом включительно".

Позиция же Украины - не секрет: никаких переговоров с террористом. Все жертвы этой войны - на его совести. А наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!