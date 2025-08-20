'Не время расшатывать единство': Всеукраинская ассоциация громад обратилась к руководству государства из-за массовых подозрений местным чиновникам

Всеукраинская ассоциация громад (ВАГ) обратилась к руководству Украины в связи с резким ростом количества подозрений, которые вручены местным чиновникам. По данным ассоциации, все больше глав громад сообщают об активном вручении им необоснованных подозрений.

Подобные случаи уже зафиксированы в Полтавской, Черновицкой, Одесской, Черниговской, Ивано-Франковской и других областях. Заявление опубликовал исполнительный директор ВАГ Иван Слободяник.

Ассоциация подчеркнула, что не отрицает необходимости привлечения к ответственности должностных лиц, которые действительно совершили коррупционные преступления, и поддерживает конституционность и законность действий всех органов власти.

Однако ВАГ выразила обеспокоенность массовым характером подозрений, появившихся почти одновременно, а также случаями, когда подозрения выглядят надуманными или формально связанными с объективными обстоятельствами. В качестве примера приводят подписание дополнительных соглашений на закупку газа для недопущения замерзания детских садов и других учреждений.

"Есть основания полагать, что это может быть связано из-за правовой неопределенности и отсутствия четкого решения о проведении местных выборов. Или, возможно, причиной является стремление отдельных правоохранительных органов улучшить свои показатели, увеличить количество выявления коррупционных правонарушений за счет представителей ОМС. Такое впечатление, будто кто-то очень хочет выслужиться перед генеральным прокурором Русланом Кравченко. Потому что, надеюсь, такие действия не являются четким указанием сверху. К сожалению, есть также предположение, что в отдельных случаях подобное давление может иметь и политический подтекст", – указал Слободяник.

В связи с этим ВАГ призвала обеспечить полную объективность и беспристрастность действий правоохранительных органов, детально проанализировать причины резкого роста количества подозрений у представителей ОМС в нескольких регионах и прекратить практику использования надуманных оснований для уголовного преследования.

Ассоциация подчеркнула, что ее главная задача – защита интересов органов местного самоуправления и недопущение дискредитации системы самоуправления. Снижение доверия к лидерам громад и ослабление местных органов власти, по убеждению ВАГ, противоречит интересам государства, особенно в условиях войны.

"Поэтому ассоциация громад обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции и к Генеральному прокурору Украины из-за резкого усиления внимания правоохранительных органов к деятельности органов местного самоуправления", – отметил директор ВАГ.

Отдельно ассоциация попросила председателя Верховной Рады Александра Корниенко предоставить юридически обоснованное объяснение или четкое решение о проведении местных выборов 31 октября 2025 года и судьбе полномочий сельских, поселковых и городских голов, а также депутатов местных советов.

"Сегодня Украина переживает сложные времена войны, поэтому совсем не время расшатывать наше единство бессмысленными действиями правоохранителей", – резюмировал Слободяник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской и Запорожской областях разоблачили многочисленные коррупционные схемы, которые нанесли государству ущерб почти на 375 млн грн. В результате 29 фигурантам расследований были объявлены подозрения. Среди подозреваемых – местные политики, руководители частных и государственных предприятий, госслужащие. Всего на Николаевщине объявили 20 подозрений, на Запорожье – 9.

В Волынской области правоохранители разоблачили масштабные махинации с землей, повлекшие миллионные убытки. По оценке генпрокурора Руслана Кравченко, местные чиновники и подрядчики, злоупотребляя служебным положением, устроили земельный дерибан.

