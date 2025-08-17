'Не Украина должна идти на уступки': Порошенко сказал, как Трампу надо ударить Путина, чтобы остановить войну

Российский диктатор Владимир Путин пытается тянуть время, и прежде чем заключать с Россией "мирное соглашение", агрессор должен прекратить огонь без каких-либо предварительных условий.

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире BBC, которого цитирует сайт "Европейской солидарности". Он также предложил "План Б" на случай отказа Путина от прекращения огня.

"Когда Путин говорит о так называемом мирном соглашении, это лишь для того, чтобы оттянуть результат. Это лишь для того, чтобы продолжать войну. Это лишь тактика путина, чтобы выставить всех дураками. Это его тактика, а нам нужно достигать результатов. И ситуация с прекращением огня — это результат, которого мы можем достичь", – считает пятый президент.

Он также отметил, что если Путин не пойдет на прекращение, нужно прибегнуть к "Плану "Б". Порошенко назвал пункты этого плана.

"Мы должны немедленно требовать от путина прекращения огня; требовать языком силы, языком единства между США, европейскими партнерами и Украиной. Это очень простой вопрос: ты стреляешь или нет? Ты продолжаешь убивать украинских гражданских, украинских солдат и захватывать украинскую территорию, затягивая время? Тогда должен быть "план Б", о котором говорил Президент Трамп. И этот "план Б" предусматривает, во-первых, немедленную поставку дальнобойного наступательного оружия от США. Потому что Путин должен понять, что значит быть под ракетными обстрелами, как это происходит в Украине. Пункт второй — "адские санкции", включая вторичные санкции против стран, которые помогают России избегать ограничений, введенных США и Европой. Мы должны перекрыть путину возможность финансировать войну", – сказал Порошенко.

"Прекращение огня должно быть безусловным, всеобъемлющим и немедленным. Мы должны немедленно это остановить. Мы должны прекратить терять людей. Мы должны прекратить терять территорию, и, что очень важно, мы должны прекратить терять время. И в этой ситуации неотъемлемой частью "плана Б" должен быть пункт третий: использование замороженных активов России для укрепления Украины. И пункт четвертый: мы не должны позволять путину использовать язык шантажа и пытаться закрыть для Украины двери к интеграции в ЕС и НАТО", – сказал Порошенко.

"Окно возможностей достаточно узкое. И у нас есть не годы или месяцы, а недели или даже дни, чтобы достичь результатов. И мы не должны откладывать, начиная создавать рабочие группы для подготовки каких-то частей мирного соглашения. Забудьте об этом. Прекращение огня должно быть неотъемлемой частью этого процесса", – говорит Порошенко.

"Я очень надеюсь, что Президент Зеленский будет говорить об этом в Белом доме. Мы также должны использовать парламентскую дипломатию. Мы должны ехать и говорить с американскими конгрессменами, с американскими сенаторами, с американским народом, чтобы они поняли, что это их уникальный шанс сохранить лидерство Соединенных Штатов в свободном и демократическом мире. Это попытка спасти демократию. Мы считаем, что уступки первым должен делать Путин, а не Украина. У путина не должно быть никаких иллюзий, что если он не остановится, "план Б" будет немедленно введен", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFM TV заявил, что территориальные уступки со стороны Украины не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Он отметил, что Путин стремится легитимизировать свою агрессию и оккупацию украинской территории.

