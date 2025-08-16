Порошенко: "Мы не торгуем своей территорией. Это создало бы очень опасный прецедент"

Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFM TV заявил, что территориальные уступки со стороны Украины не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Никакие территориальные уступки или обмен землями не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Это то, чего хочет Путин, потому что он понимает, что ни украинский народ, ни украинское правительство и парламент не согласятся отдать украинскую территорию Путину", – сказал пятый Президент Украины.

Он отметил, что Путин стремится легитимизировать свою агрессию и оккупацию украинской территории.

"Я хочу абсолютно четко объяснить: это не обмен российской территории, которая находится под контролем Украины, на украинскую территорию под контролем России. Нет, Путин хочет легитимизировать свою незаконную аннексию, агрессию и оккупацию украинской территории вместе с украинскими людьми. И это, безусловно, не может быть частью соглашения о прекращении огня. Это долгосрочное и с очень сомнительными результатами замораживание конфликта", – считает Порошенко.

"Я просто хочу донести до вас позицию всех украинцев. Мы не торгуем своей территорией. Мы не торгуем своей землей. Такая ситуация создала бы очень опасный прецедент и стала бы грубым нарушением международного права, которое может повториться с любой европейской страной. Сегодня Путин хочет наш Крым, завтра он захочет Корсику во Франции. Послезавтра он захочет какую-то польскую, балтийскую, румынскую или любую другую территорию. Мы не должны создавать этот прецедент. У Путина нет абсолютно никаких оснований так действовать. И никто в мире не должен поддерживать эти безумные идеи", – подчеркнул Петр Порошенко.

Для Украины должен быть план "Б". Партнеры должны обеспечить нас дальнобойным оружием в случае, если российский диктатор не пойдет на перемирие, отметил пятый Президент Украины.

"С Путиным надо говорить на языке силы. Если Путин не прекратит огонь, не пойдет на перемирие, если Путин не прекратит атаковать украинских гражданских, если он не прекратит убивать украинцев, если он не прекратит захватывать украинскую землю, то будет "план Б". Это больше оружия для Украины, включая с наступательным, а не только оборонительным, дальнобойным оружием, в частности французскими, британскими и американскими ракетами", – сказал Порошенко.

Пятый Президент перечислил, что нужно сделать, если Путин не остановит войну.

"У Путина не должно быть иллюзий, что он заплатит высокую цену, если не остановит войну. Пункт второй: нам нужно усилить санкции, чтобы лишить Путина возможности финансировать войну. Пункт третий: мы должны начать использовать замороженные российские активы для укрепления Украины. Пункт четвертый: мы не должны принимать язык шантажа в отношении трансатлантической и европейской интеграции Украины. И пункт пятый: наше единство станет еще крепче. Мы сохраняем демократию и свободу внутри Украины и укрепляем нашу демократию", – перечислил Порошенко.

"Мирное соглашение мы сможем обсуждать только тогда, когда будет прекращение огня. И мы должны сосредоточиться на абсолютно четком мессидже, таком же, который я продвигал во время подготовки Минских соглашений: безоговорочное прекращение огня. Нам нужно всеобъемлющее прекращение огня — я имею в виду, в воздухе, на море и на земле. И нам нужны гарантии безопасности, которые бы обеспечили выполнение этих обещаний", – сказал пятый Президент.

