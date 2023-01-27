Не только 14 Leopard 2: Польша передаст Украине еще десятки танков PT-91 Twardy

Польша готова отправить Вооруженным силам Украины еще несколько десятков танков советского образца – вдобавок к роте немецких Leopard 2. Речь идет о 60 модернизированных боевых машинах, из которых тридцать – PT-91 Twardy.

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Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью канадскому каналу CTV News. Он напомнил, что именно Польша первой поставила Украине 250 "советских" танков.

"Мы стараемся подавать пример. Сейчас готовы отправить 60 наших модернизированных танков, в том числе 30 PT-91 Twardy. И вдобавок к ним – 14 "Леопардов". Это из того, что у нас есть", – рассказал политик.

Моравецкий напомнил союзникам, что у России может быть несколько тысяч танков, "а по некоторым данным – даже 15 000". Поэтому "если они не хотят, чтобы Украина проиграла", то должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке.

На вопрос интервьюера об опасениях, ранее высказанных канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу того, что поставка танков может быть расценена Кремлем как эскалация, польский премьер сказал, что "оружие России – страх", а оружием союзников "должна быть солидарность".

"Путин ведет себя как актер из старого геополитического театра. Его главная цель – восстановление Российской империи. Он взял самое худшее от демонов ХХ века, вроде национализма, колониализма и различных черт из тоталитарного инструментария, и мы должны быть очень сильными в своем ответе, потому что его успех означает поражение не только Украины, но и свободного мира… Мы должны оставаться сильными, защищая Украину", – ответил Моравецкий.

Интервью было взято перед тем, как вечером 26 января Канада объявила о решении передать Украине четыре танка Leopard 2 с боеприпасами, а также направить "некоторое количество" военнослужащих, чтобы помочь украинским солдатам приобрести необходимые навыки. В Оттаве отметили, что есть возможность и дальнейших поставок танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше приступят к обучению украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартовал еще до принятия решения о передаче Украине этой техники.

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