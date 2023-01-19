'Не совсем понимаю, с кем мы имеем дело': Зеленский высказался о двойниках Путина и возможности переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в подлинности персоны президента РФ Владимира Путина и даже в том, что глава Кремля в действительности жив. Поэтому, по словам Зеленского, он в полной мере не имеет представления, с кем Киев должен вести дипломатические переговоры.

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Об этом глава украинского государства заявил во время "Украинского завтрака 2023" в Давосе 19 января. Выступая с речью, Зеленский намекнул, что у Путина есть двойники, которые периодические появляются на публике (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется, что это он. Я не совсем до конца понимаю, живой ли он, это он принимает решения, или кто там принимает решения, что за круг лиц. У меня нет такой информации", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Путин пообещал лидерам Европы не начинать войну против Украины, но на следующий день объявил полномасштабное вторжение.

"Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим "переговоры", я не совсем понимаю, с кем. Мне кажется, Россия сначала должна найти кого-то, а потом предложить что-то", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе рассказал, что необходимо Украине для возвращения Крыма. По словам президента, наше государство намерено деоккупировать все свои территории.