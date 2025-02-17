'Не согласен': Трамп заявил, что не верит в войну России против НАТО

Президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями о том, что однажды Россия будет воевать с Североатлантическим альянсом (НАТО). Республиканец не беспокоится по этому поводу.

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Такой ответ он дал в ходе общения с журналистами 16 февраля. Его транслировал телеканал Fox News.

В частности, американский лидер выразил несогласие с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ближайшее время Россия может нанести удар по странам НАТО.

"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", – ответил Трамп.

Напомним, что на днях украинский лидер предположил, что Россия может готовиться к агрессии против стран НАТО уже в следующем году. Это заявление было сделано после предупреждений Службы оборонной разведки Дании, отметившей 11 февраля, что РФ может быть готова к широкомасштабной войне в Европе в течение пяти лет, если война в Украине будет заморожена или прекращена, а НАТО воздержится от перевооружения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился, что, хотя Россия может столкнуться с неизбежным поражением, если атакует Альянс сейчас, но угроза от страны-агрессора может усилиться в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС уже в 2028 году. Она призвала Европу усиленно инвестировать в оборону, поскольку диктатор Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель.

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