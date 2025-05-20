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На сообщения Трампа.

Запомните. Никто вам не скажет правды как НАСТОЯЩЕЕ проходят переговоры на уровне руководителей государств. Какие аргументы, какая тональность, какая логика, какие договоренности проговариваются.

Никто не скажет вам это. Ни Трамп, ни Путин, ни Зеленский.

И каждый президент после очередного раунда переговоров напишет сообщение (даст интервью) для СВОЕГО электората!!!

Не задача Трампа понравиться украинцам, как и не задача Зеленского нравиться американцам.

Поэтому, Трамп пишет для своего электората, Путин - для своего, Зеленский для своего.

Поэтому не пытайтесь понять логику переговоров. ПРАВДЫ сейчас не услышите. Может потом, когда-нибудь.

А сейчас - держите голову холодной. А сердце - горячим.

И помогаем ВСУ! 🇺🇦🇺🇦 Потому что это единственная наша надежда и опора!