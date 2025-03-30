'Не примем ничего, что сделает Украину слабой': Сибига резко ответил на ультиматумы Путина

Сейчас риторика Москвы, ее требования к Киеву накалились до уровня 2022 года. Но Украина никогда не примет ничего, что сделает нашу страну слабой или беззащитной.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. 30 марта на своей странице в X (Twitter) он напомнил, что Россия пытается навязать свои ультиматумы в течение многих лет.

В частности, враг давно хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь от партнеров и заблокировать нам вступление в НАТО.

"Риторика России раскрывает ее подлинные намерения. Все эти требования имеют одну общую черту: Москва хочет иметь слабую, беззащитную Украину.

Речь идет не о НАТО и не о "беспокойствах из-за безопасности". Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его полезные ископаемые, использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии. По этому поводу не должно быть никаких иллюзий", – предостерег глава МИД.

Агрессор пытается воспользоваться нынешним геополитическим моментом и снова требует сдаться.

"Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что делает Украину слабой или беззащитной. В то же время настоящий и справедливый мир требует крепких и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", – подытожил министр.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что американский глава Дональд Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. И он уверен, что у него "дружба" с Владимиром Путиным. Российский диктатор пользуется таким расположением и считает президента Соединенных Штатов "легкой добычей".

– В The Times также считают, что Путин использует слабости Трампа, чтобы достичь своих целей. Он играет на самолюбии республиканца и его желании выглядеть "мастером сделок".

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