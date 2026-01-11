'Не очередное осуждение': постпред в ООН сказал, чего Украина ждет от Совбеза после российского удара 'Орешником'

Совет Безопасности ООН соберется на заседание после удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области. Накануне мероприятия постпред Украины при ООН Андрей Мельник предупредил, что просто очередного "осуждения" будет недостаточно.

Дипломат подчеркнул, что нужны конкретные шаги, которые принудят Москву к миру. Об этом говорится в сообщении Мельника в соцсети Facebook.

ООН снова собирается на заседание

Совет Безопасности ООН в контексте удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области планирует рассмотреть "конкретные шаги", направленные на прекращение войны России против Украины.

Мельник подчеркнул, что результатом заседания должно быть не очередное заявление с осуждением российских преступлений, а конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и долговременный мир.

"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но и очень конкретных шагов по прекращению российской агрессии и принуждению Москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава ООН", – сказал Мельник.

Напомним, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины информировало, что 8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тыс. км/час по баллистической траектории.

В сети продолжают выдвигать разные версии касательно того, какую именно цель пытались поразить россияне. По данным OSINT-аналитиков, ракетный удар был нанесен по авиаремонтному заводу во Львове.

Ранее сообщалось, что обнаруженные обломки, по предварительным оценкам, принадлежат к ракетному комплексу врага "Орешник". Применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре в СБУ квалифицируют как военное преступление захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию военного преступника Владимира Путина.

