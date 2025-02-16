Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные переговоры о завершении войны в Украине, выдал ряд циничных заявлений. По его словам, Запад якобы "обманул" РФ по итогам Минских договренностей и теперь Москва намерена "использовать опыт", чтобы "улучшить свои позиции".

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Слова Пескова в вовскресенье, 16 февраля, приводят кремлевские СМИ. Минские соглашения он назвал документом, который "давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы".

При этом пресс-секретарь диктатора Владимира Путина повторил пропаганду о якобы защите "русскоязычных на Донбассе", выдав, что, если бы удалось "выйти на урегулирование", то "Украина была бы цела", а у "русских людей на Донбассе" якобы не было бы желания "отделиться".

Песков заявил: то, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала целью Минских соглашений "тянуть время", якобы свидетельствует об обмане РФ.

"Это просто должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы. Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом, для того чтобы в будущем улучшить свои позиции", – заявил он.

Спикер Кремля также цинично назвал Украину "слугой США".

"Сейчас между США и Украиной речь идет об отношении "хозяин – слуга". И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Меркель в январе 2023 года в интервью сказала, что Минские соглашения дали Украине время стать сильнее и подготовиться к полномасштабному вторжению РФ. "Страна 2014/15 года – это не та страна, которая есть сегодня", – сказала вона.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приступила к работе с командой президента США Дональда Трампа. По словам главы украинского государства, команды очень детально и внимательно прорабатывают специальное двустороннее соглашение, которое "обязательно укрепит Америку и Украину".

По данным СМИ, чиновники администрации Трампа якобы отправились в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями РФ. В Офисе президента заявили, что украинской делегации там не будет – у Киева "нет тем" для обсуждения с россиянами.

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