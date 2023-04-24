Провел специальное координационное совещание и подписал декларацию с Эстонией: Зеленский рассказал о дне, проведенном в Житомирской области. Видео

Президент Владимир Зеленский после рабочей поездки в Житомирскую область сообщил, что провел в регионе важные переговоры. В частности, они касались защиты государственной границы с Беларусью, а с премьер-министром Эстонии Каей Каллас были обсуждены вопросы о вступлении нашей страны в ЕС и НАТО и военной помощи украинской армии.

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Об этом глава украинского государства рассказал в обращении к украинцам и миру в конце 425-го дня войны. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня больше всего внимания уделили оборонным вопросам, и это понятно. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Это касается и пушек для нашей артиллерии, и снарядов, и оружия для наших зенитчиков.. Много аспектов", – отметил политик.

Также он говорил с Каей Каллас о решениях относительно оружия и амуниции для ВСУ, которые до сих пор находятся на реализации в Европейском Союзе.

По словам Зеленского, Житомир был выбран площадкой для переговоров не случайно, ведь именно в Житомирской области реализован проект восстановления при поддержке Эстонии. Речь идет об восстановлении детского сада в городе Овруч, которое должно завершиться уже 1 июня.

Также президент посетил Житомирскую политехнику и пообщался со студентами университета.

"Классный университет – чувствуется, что действительно заботятся о студентах. Заботятся об Украине – с учетом того, как университет готовит для страны разных специалистов. Спасибо каждому и каждой, кто был на встрече в политехнике, кто задавал вопросы и кто искренне реагировал на ответы. Хорошее, энергичное общение. Именно за это мы боремся сейчас для всей Украины – чтобы все наши дети, все украинские студенты и студентки в каждой части нашего государства могли чувствовать себя свободно, наслаждаться свободой, получать образование и реализовывать себя в жизни так, как они этого хотят" – рассказал он.

Также Зеленский провел в Житомире специальное координационное совещание со всеми, кто отвечает за область, где рассмотрели безопасную, экономическую и социальную ситуацию, а особое внимание уделили границе.

"Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и главы Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом. Спасибо всем, кто обеспечивает нам эту прочность нашей государственной границы", – добавил глава государства.

Также он отметил воинов-пограничников, которые вместе со всеми силами обороны нашего государства защищают Украину на передовой.

"Есть за что поблагодарить. Луганский и Краматорский пограничные отряды – спасибо вам, воины, за устойчивость в Бахмуте! Луцкий пограничный отряд – спасибо вам, ребята, за вашу силу на Авдеевском направлении! Херсонский и Бердянский пограничные отряды – спасибо за успешное выполнение задач на юге нашего государства. Все молодцы!" – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что помощь, которую оказывает Эстония для восстановления Украины, должна стать примером для других партнеров. Однако Украине нужна помощь с оружием, чтобы как можно быстрее выгнать с территории нашего государства российских оккупантов.