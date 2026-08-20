Не из-за ВЛК: в Минобороны объяснили увольнение Хмары с военной службы
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Вновь назначенного министра обороны Евгения Хмару уволили с военной службы не по заключению военно-медицинской комиссии. Решение было принято в соответствии с нормой законодательства, позволяющей увольнять генералов и адмиралов, не занимающих штатную должность.
Об этом "Укринформу" сообщили в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что после увольнения Хмара получил статус гражданского лица, что является обязательным требованием для должности министра обороны.
Почему Евгения Хмару уволили с военной службы
В Минобороны пояснили, что Евгения Хмару уволили в соответствии с подпунктом "е" пункта 3 ч. 5 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Эта норма касается генералов и адмиралов и предусматривает возможность их увольнения с военной службы, если они не занимают штатной должности и находятся в распоряжении.
Там также отметили, что Закон Украины "О национальной безопасности Украины" предусматривает назначение на должность министра обороны исключительно гражданского лица.
Что известно о ВЛК Хмары
Министерство обороны Украины опровергло предположение, что причиной увольнения Евгения Хмары могла быть негодность к военной службе.
В ведомстве отметили, что по результатам ВЛК нового министра обороны признали полностью годным к военной службе, поскольку он прошел медкомиссию в соответствии с требованиями для спецподразделений СБУ.
Напомним, 19 августа 2026 года Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов. До этого Хмара возглавлял ведомство в качестве исполняющего обязанности министра после роспуска предыдущего правительства.
Как писал OBOZ.UA, после назначения Хмары министром обороны в ведомстве начали формировать его команду. Часть ключевых заместителей предыдущего главы Минобороны Михаила Федорова продолжила работать уже с новым министром.
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