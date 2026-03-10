'Не хочется распыляться': Зеленский сказал, какую помощь ожидает от партнеров в обмен на дроны-перехватчики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от международных партнеров конкретной военной помощи в обмен на опыт и возможности в сфере дронов. Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны, которые являются дефицитными для украинской армии.

Видео дня

Зеленский озвучил эту позицию 10 марта во время общения с журналистами. Он пояснил, что Украина заинтересована в ракетах для систем ПВО, в частности PAC-2 и PAC-3, и напомнил, что Киев предлагал США инвестиционное соглашение по производству дронов еще год назад.

По словам президента, эта инициатива предусматривала совместную работу в сфере перехватчиков и использование украинского опыта.

Дроновое сотрудничество

Президент пояснил, что предложенное ранее соглашение касалось не только конкретных моделей беспилотников. Украина предлагала более широкое сотрудничество, которое охватывает производственные возможности и технологический опыт.

"А в целом вы знаете, что еще год назад мы предлагали США дроновую сделку, которая состояла и из перехватчиков, и не только, в принципе, такой общий наш опыт, общие возможности производства в объеме, который мы сегодня не используем, то есть у нас просто нет финансов профинансировать все производство, все наши способности", – сказал Зеленский.

Он добавил, что потенциальный запрос со стороны стран Ближнего Востока также может стать частью такого сотрудничества. По его словам, соглашение о дронах для Соединенных Штатов остается актуальным.

ПВО и ракеты

Зеленский отметил, что Украина хотела бы сконцентрироваться на ключевых потребностях обороны. Именно поэтому среди ожиданий от партнеров – поставки ракет для систем противовоздушной обороны.

Речь идет прежде всего о ракетах PAC-2 и PAC-3, которые используют в комплексах Patriot. Президент подчеркнул, что украинский опыт борьбы с массированными атаками дронов стал важным для партнеров.

Во время разговора с журналистами Зеленского спросили, признают ли американские партнеры, что Украина имеет собственные сильные позиции в сфере борьбы с дронами. Президент ответил утвердительно.

"Все американские эксперты, знакомые и незнакомые, понимают, что со сбиванием массированных атак"Шахедов" может реально помочь сегодня только украинский опыт. И даже те страны, которые как-то там втихаря покупали – это я так говорю, без упреков – где-то брали дроны-перехватчики, уже, я думаю, разобрались, что без наших военных, операторов, нашего "софта", там радарное поле, много разных нюансов – без всего этого перехватчики не работают", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!