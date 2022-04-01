Не должны замораживать конфликт: Кулеба рассказал, какие инициативы по установлению мира приемлемы для Украины

Украина не согласится на инициативы по установлению мира, если они предполагают заморозку конфликта. Принципиальная позиция также в статусе-кво, то есть возврате к исходному состоянию. Войска РФ должны вернуться на позиции, занимаемые до 24 февраля.

Об этом на брифинге в Варшаве (Польша) в пятницу, 1 апреля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он обратил внимание на то, что с началом полномасштабного российского вторжения временно оккупированными стали дополнительные территории Украины. Россия должна покинуть эти земли.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля и ни одна инициатива, которая будет способствовать нынешнему статус-кво, не отвечает украинским интересам", – подчеркнул министр.

Видео дня

Он поблагодарил вице-премьер-министра Польши Ярослава Качинского за "откровенный и содержательный" разговор, возможность "спокойно и детально проговорить этот вопрос". Как отметил Кулеба, он увидел полное понимание.

"И я также вижу искреннее желание господина Качинского помочь Украине", – добавил глава внешнеполитического ведомства страны.

Он подчеркнул, что теперь нет никаких сомнений или непониманий вокруг вопроса миротворческой миссии в Украине, предложенной Польшей.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что введение миротворческого контингента в нашу страну может заморозить конфликт, а это не нужно украинскому народу.

Россия же угрожала НАТО "прямым столкновением", если Альянс решит послать в Украину своих миротворцев.

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба считает, что некоторые страны уже устали от антироссийских санкций, но это не Польша.

С отдельными государствами представители Украины ведут активный диалог, чтобы убедить их: пока Россия ведет войну, санкции против нее необходимы.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!