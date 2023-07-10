'Не должны подливать масла в огонь': в Китае отреагировали на решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы

В Китае прокомментировали решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов. Там заявили, что "нельзя подливать масло в огонь".

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Такое "предостережение" сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщило пропагандистское издание "РИА Новости". Чиновница назвала поставки такого вооружения безответственными и добавила, что это может быть чревато "гуманитарными проблемами".

"Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь, обострять противоречия, приводящие к усугублению украинского кризиса", – сказала она.

Представительница МИД Китая подчеркнула, что решение Вашингтона не нашло поддержку во многих странах и вызвало обеспокоенность в мире.

Также дипломатка назвала переговоры единственным верным способом разрешения войны в Украине.

Напомним: США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику. После объявления нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" заверили, что применять кассетные боеприпасы будут на открытых территориях, на Херсонщине же, левобережная часть которой оккупирована Россией, военные больше нуждаются в высокоточном оружии. Кассетные боеприпасы помогут украинской армии еще более эффективно уничтожать живую силу врага. Однако применять их украинские воины будут с учетом принципов международного гуманитарного права;

– министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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