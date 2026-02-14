Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности отверг все аргументы России, которые якобы оправдывают ее военную агрессию против Украины. Никакие исторические претензии не могут оправдать полномасштабное вторжение и аннексию Крыма в 2014 году.

Рютте жестко раскритиковал Россию за попытки легитимизировать свои действия. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

Генсек НАТО заявил, что во всех случаях – от аннексии Крыма до полномасштабного наступления 2022 года – Россия действовала без каких-либо реальных оснований, и любые "исторические аргументы" являются ложными.

Он также отверг инициативу Китая обсудить якобы исторические причины войны, подчеркнув, что это не имеет никакого отношения к реальным событиям и не может быть основанием для переговоров о мире или каких-либо компромиссов.

НАТО продолжает поддержку Украины, а попытки манипулировать историей не изменят международную позицию Альянса относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия несет большие потери на поле боя и не сможет победить в войне против Украины. В этом противостоянии стратегия Кремля остается "безумной на всех уровнях", поэтому необходимо серьезно относиться к решениям Москвы.

