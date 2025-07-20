Не Трамп: The Times назвал мирового лидера, который может остановить Путина

Президент США Дональд Трамп, обещавший прекратить войну России против Украины, на самом деле не может этого сделать, несмотря на угрозы санкциями и пошлинами. Сегодня не он, а лидер Китая Си Цзиньпин обладает наибольшей властью над кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом говорится в публикации The Times. Издание считает, что влияние Пекина на Москву еще может переломить ход войны, но вопрос в том, воспользуется ли этим китайский лидер, который имеет более масштабные цели.

"Похоже, Трамп окончательно потерял терпение по отношению к Путину. В понедельник он заявил, что "крайне разочарован" российским лидером, и дал ему 50 дней на объявление о прекращении огня. Но пока Путин оценивает свою реакцию на риторику Вашингтона (не проявляет никакой обеспокоенности), действия Трампа вовлекли в психодраму третью фигуру – главу КНР Си Цзиньпина, который от этого больше всего выигрывает", – считают аналитики.

Отмечается, что Кремль опасался более жесткой позиции Белого дома, поэтому ныне справедливо считает американские угрозы пустыми.

"Человек, который лучше всего может заставить Путина изменить курс по отношению Украине, – это не Трамп, а Си Цзиньпин", – добавило издание.

Вскоре после решения США глава КНР встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заявил, что страны должны "укрепить взаимную поддержку". А китайское МИД осудило угрозу введения пошлин, назвав ее "незаконными односторонними санкциями".

"Это неудивительно. Ранее в этом месяце, заявляя о нейтралитете в отношении войны в Украине, министр иностранных дел Китая Ван И ответил своей коллеге из Европейского Союза Кайе Каллас, что вторжение Путина стало "благословением" для Пекина, поскольку оно заставило Запад сосредоточиться на Европе, а не на Тихоокеанском регионе. Он не мог допустить поражения России", – говорится в материале.

Издание подчеркивает, что сегодня Китай не ограничивается риторической поддержкой агрессора. Он уже поставляет в Россию широкий спектр товаров "двойного назначения", которые могут иметь гражданское применение, но также жизненно важны для путинской армии. В этом году Пекин также оказывает недвусмысленную военную поддержку. Предполагается, что одна из его новых маловысотных лазерных систем обороны Silent Hunter уже находится на вооружении ВС РФ, и все больше китайских солдат вступают в российскую армию, якобы в качестве наемников. Некоторые оценки разведки НАТО даже предполагают, что китайские боеприпасы могут поступать в РФ через Северную Корею.

"Несмотря на пустые разговоры об "оси потрясений", объединяющей Россию, Иран, Китай и Северную Корею, эти отношения остаются лишь деловыми и ограниченными. Китай, несомненно, помогает России. Более того, в прошлом году ему, вероятно, пришлось дать Северной Корее зеленый свет на отправку боевых подразделений, и его отпечаток лежит и на решении Лаоса, половина суверенного долга которого принадлежит Пекину, в этом месяце отправить символический первоначальный контингент саперов для участия в российских военных операциях. Цена этой поддержки оплачивается не только рублями", – пишет The Times.

Там напомнили, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил: если Си Цзиньпин решит захватить Тайвань, "скорее всего", он прикажет Путину атаковать Европу для отвлечения внимания, и тому придется подчиниться. По словам аналитиков, Москва же тихо и порой неохотно соглашается, поскольку Китай берет на себя господство в странах, которые он когда-то "считал своими клиентами и вассалами". Такая динамика уже давно очевидна в Центральной Азии, где Пекин продвигает свою Глобальную инициативу безопасности (исключающую РФ) как альтернативу зависимости от Москвы или Вашингтона.

Хотя союз двух стран не является безупречным, Китай и Россия по-прежнему конкурируют и имеют разные интересы, и Си Цзиньпин не спешит с окончанием войны в Украине. Ведь помимо отвлечения западных ресурсов и внимания, война делает Москву все более зависимой от Пекина. КНР является крупнейшим торговым партнером России, поэтому "больше санкций означает больше Китая везде": в мобильных телефонах, которые россияне используют, в автомобилях, которые они покупают, даже в кредитных картах в их кошельках (российские банки переходят на китайскую систему UnionPay, когда Visa и MasterCard больше не работают в стране-агрессоре).

Эксперты говорят, что на Китай формирует альтернативный мировой порядок, в то время как "западный трещит по швам".

"Именно глава КНР считает, что может повлиять на своего американского коллегу. В любом случае, признавая ключевую роль Си Цзиньпина, Трамп не только демонстрирует, что времена "однополярной" власти США прошли, но и невольно вовлекает Россию в орбиту Китая", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее The Times предположило, якобы Си Цзиньпин может пригласить Трампа в Пекин по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 3 сентября. На эти мероприятия должен приехать и кремлевский диктатор Путин, который уже принял приглашение.

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