"Не бесплатно": в МИД раскрыли нюансы оборонного сотрудничества Украины с Болгарией

Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, однако активно сотрудничает с болгарским оборонным сектором на коммерческой основе. В Министерстве иностранных дел отмечают, что такое взаимодействие является выгодным для обоих государств и способствует укреплению их оборонных возможностей.

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Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Его комментарий прозвучал на фоне заявлений представителей болгарской власти относительно будущей поддержки Украины.

Сотрудничество происходит на коммерческой основе

По словам Тихого, Украина пока не получает от Болгарии бесплатных поставок вооружения или военной техники. Зато между сторонами продолжается оборонное сотрудничество на коммерческой основе.

"Украина по состоянию на сейчас не получает бесплатной военной помощи от Болгарии. Продолжается украинско-болгарское оборонное сотрудничество на коммерческой основе и оно является взаимовыгодным для Украины и Болгарии", – отметил представитель МИД.

В ведомстве подчеркивают, что такая модель взаимодействия позволяет Украине получать необходимую продукцию для обороны, а болгарским предприятиям – расширять производство и увеличивать доходы.

В Киеве рассчитывают на продолжение партнерства

Георгий Тихий выразилнадежду, что сотрудничество между украинскими и болгарскими оборонными компаниями будет продолжаться и в дальнейшем. По его словам, оно приносит практическую пользу обеим сторонам и способствует укреплению безопасности в регионе.

"Мы благодарны Болгарии за то, что такие проекты возможны. Ценим сотрудничество с их оборонными компаниями. Это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам достигать мира", – подчеркнул дипломат.

В МИД считают, что развитие совместных проектов с болгарским оборонным сектором помогает усиливать обороноспособность Украины в условиях войны и одновременно открывает новые возможности для развития военно-промышленного комплекса Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Болгарии заявили, что больше не будут поставлять оружие Украине. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. По его словам, "Украине нужно больше людей, а не больше оружия".

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