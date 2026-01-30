'Намеренно подрывает ядерную безопасность': Шмыгаль призвал изгнать РФ из Совета управляющих МАГАТЭ

Украина обратилась к международному сообществу с требованием приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ из-за системных действий, угрожающих ядерной безопасности. Вопрос подняли во время внеочередного заседания руководящего совета агентства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании МАГАТЭ, созванного по просьбе украинской стороны. Информация обнародована официальном Telegram-канале.

Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ состоялось по договоренности Украины с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Во время встречи украинская сторона подчеркнула, что Россия системно атакует электрические подстанции, которые обеспечивают внешнее электроснабжение атомных электростанций, чем подрывает один из семи базовых принципов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ.

Отдельное внимание участники заседания уделили ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС. С начала полномасштабного вторжения станция уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение, что создает постоянные риски аварий и угрозу радиационной безопасности не только для Украины, но и для всего региона.

Украина также призвала государства-члены МАГАТЭ ввести комплексные санкции против "Росатома" и максимально ограничить любое сотрудничество с российской госкорпорацией в ядерной сфере. Параллельно Киев заявил о намерении инициировать внесение изменений в Устав МАГАТЭ, которые позволят ограничивать права государств, прибегающих к агрессии и намеренно нарушающих нормы ядерной безопасности.

По итогам заседания, партнеры Украины решительно осудили действия России и подтвердили готовность поддерживать энергетическую и ядерную безопасность Украины на международном уровне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина поделилась с партнерами данными разведки о планах российского агрессора ударить по подстанциям, питающим атомные электростанции. Нужно "сделать четкие предупреждения" и заставить Москву отказаться от опасного замысла.

