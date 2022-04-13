Науседа: существа из РФ целенаправленно уничтожают украинскую нацию

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские оккупанты, которые убивают мирных жителей Украины и сносят с лица земли целые населенные пункты, недостойны называться людьми. После увиденных им ужасов войны, которые пережила Украина, он назвал захватчиков "существами".

Об этом Науседа написал в Twitter. Он также опубликовал фото из Дмитровки и Бородянки на Киевщине, где политик побывал вместе с коллегами из Польши, Латвии и Эстонии (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации", – так описал действия РФ в Украине президент Литвы.

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Он отметил, что героизм, любовь к свободе и Родине украинцев всегда побеждают дикость, воплощением которой являются российские войска, которые пришли с войной в Украину.

Науседа показал фото танков страны-агрессора, подбитых в ходе боев Вооруженными силами Украины, и подчеркнул, что нашей стране необходимо оружие для борьбы с противником. И оно нужно здесь и сейчас.

Напомним: в Украину прибыли президент Польши Анджей Дуда, Эстонии – Алар Карис, Латвии – Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразили мощную поддержку нашей стране.

Перед переговорами с украинским лидером политики посетили Бородянку на Киевщине, пострадавшую от российских военных преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Науседа заявил, что Украина отпразднует победу в войне против России, поскольку ее поддерживает любая свободолюбивая страна. Бессмертный подвиг украинского народа уже стал примером для всей Литвы.