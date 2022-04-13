Все за одного! Президенты Польши и стран Балтии встретились с Зеленским: красноречивые фото

В среду, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с партнерами нашей страны. В столицу прибыли президент Польщи Анджей Дуда, Эстонии – Алар Карис, Латвии – Эгилс Левитс и лидер Литвы Гитанас Науседа.

Главы Польши и стран Балтии приехали в Украину во время войны, чтобы продемонстрировать поддержку украинскому народу. В Офисе президента их встретил Владимир Зеленский (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

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На красноречивых снимках со встречи видно, что Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония едины, а страны-партнеры оказывают нам помощь в ходе войны с Россией и продолжат это делать.

Напомним, что 13 апреля в украинскую столицу прибыли президент Польши Анджей Дуда, Эстонии – Алар Карис, Латвии – Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа.

Международные партнеры приехали в Украину, чтобы выразить поддержку Зеленскому и всем украинцам. В рамках визита они посетили Бородянку на Киевщине, пострадавшую от российских военных преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад должен объединиться в поддержке Украины и предоставить оружие украинскому войску, чтобы отбить российскую агрессию. Президент Владимир Зеленский озвучил перечень современного оружия, необходимого нашей стране.