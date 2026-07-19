НАТО обещает Украине 140 млрд евро в течение двух лет: насколько это реально

На фоне прекращения финансирования Украины Соединенными Штатами Америки Североатлантический альянс (НАТО) взял на себя обязательства по поддержке Киева. В частности, в течение 2026 и 2027 годов НАТО планирует выделить 140 миллиардов евро помощи.

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В 2026 году Украина должна получить 70 миллиардов евро помощи. Однако по состоянию на конец апреля полученная сумма составила 10 миллиардов, и если страны не ускорят процесс, то реальная сумма составит 30 миллиардов вместо обещанных 70. Об этом сообщило издание NZZ.

Что известно

На саммите НАТО в Анкаре в этом году 32 страны определили сумму помощи Украине – 70 миллиардов евро до конца текущего года и столько же в следующем году.

"В 2026 году Украина должна получить 70 миллиардов евро, которые пойдут на военную технику, обучение солдат и стратегическую поддержку", – говорится в материале.

Прекращение помощи со стороны США

Президент США Дональд Трамп приостановил прямое финансирование Украины, и теперь основным источником станут европейские страны. Посол США в НАТО Мэттью Витакер заявил, что его страна уже сделала для Украины больше, чем кто-либо другой.

Страны по-разному подходят к оказанию помощи Украине

Темпы и объемы оказания помощи европейскими странами неодинаковы. Лидируют Германия и Великобритания. По данным Кильского института мировой экономики, цифры распределились следующим образом:

Германия выделила в бюджете на 2026 год 11,5 миллиарда евро.

Великобритания предоставит около 4,4 миллиарда евро.

Норвегия заложила впечатляющие 7,6 миллиарда евро (80% суммы – на оружие).

Швеция в начале года добавила ещё 1 миллиард евро.

Дания и Нидерланды стабильно оказывают помощь, хотя весенние пакеты были скромнее предыдущих.

Какие могут быть проблемы

Не все крупные страны спешат оказывать значительную помощь. Так, Франция, Италия и Испания значительно отстают от лидеров.

"Их взносы не соответствуют статусу мощных экономик, и это вызывает напряженность внутри НАТО", – говорится в издании.

По состоянию на конец апреля фактически полученная сумма составляет около 10 миллиардов евро. То есть , если темпы оказания помощи не ускорятся, к концу года союзники могут выйти на 30 миллиардов вместо обещанных 70.

Практика показывает, что обещания не всегда становятся реальностью. Так, за четыре с половиной года полномасштабной войны европейские институты и страны обещали 400 миллиардов евро. Однако поступило лишь 180 миллиардов, что меньше половины от заявленной суммы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Словакия не присоединится к новому пакету военной помощи Украине на 70 млрд евро. Там убеждены, что такую позицию разделяют и некоторые другие страны НАТО.

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