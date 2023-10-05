Вето, которым так злоупотребляет Орбан, достало уже всех. Но прежде всего — немцев и французов.

Германия и Франция вместо равноправного участия в этих союзах даже предлагают некие альтернативные варианты с "концентрическими кругами" разоноуровневого неравноправного членства (невольно вспоминаю "кольца враждебности" из "Москвы 2042" Владимира Войновича) — то есть среди равных стран-участников должны быть "более равные" (а это уже из "Скотного двора" Джорджа Оруэлла).

Потому как Венгрия явно оказалась "слишком уж равной". И ведь в НАТО есть ещё Турция (плюс такой же злоупотребляющей вето страной собирается стать член и НАТО, и ЕС Словакия).

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Видимо, здоровым компромиссом, который бы устроил и больших, и маленьких, стало бы принятие решений не консенсусом, при требовании которого фактически у всех есть право вето, а простым большинством, но при этом с обязательным единогласием стран, являющихся членами G7, то есть в ЕС — Великой Британии (если она туда вернётся), Германии, Франции и Италии, а в НАТО — ещё и США с Канадой (Япония в эти союзы не входит).

Это и устроило бы всех, и было бы справедливым с учётом потенциала данных стран, а также их реального вклада в общее дело. То есть всего 2 всем понятных уровня вместо каких-то "концентрических кругов".

Все согласные с таким вариантом страны могли бы выступить с совместным, прошу прощения, меморандумом, в котором обратились бы к остальным членам эти союзов с предложением заменить общий консенсус на ограниченный и заявили бы, что в ином случае коллективно и единовременно выйдут из союзов действующих и сразу войдут в заменяющие их на уже этих условиях союзы новые, а кто попросится в них потом с опозданием, пройдёт тогда процедуру принятия на общих — тоже новых — основаниях с возложением на них в таком случае всех вынужденных орграсходов.

Или пусть Венгрия, Словакия и Турция сами остаются в своём НАТО (в ЕС — без Турции), пока не надоест.

Для нас такой вариант был бы весьма выгоден, поскольку устраняет барьер в виде Венгрии [и Словакии], а кроме того, в НАТО — в случае возложения на Украину после войны особых обязанностей по поддержанию мирового порядка — она могла бы претендовать и на особый (наряду с членами G7) характер участия.

Поэтому Украине стоит данную реформу педалировать, при этом внятно подчёркивая, что кто будет против — тому просто выгодно всевозможными Венгриями прикрываться.

Запад нам — "письмо счастья" (так его называет Владимир Огрызко) с антикоррупционными рекомендациями, мы Западу — параллельно — реформу, описанную выше.

Сроки же достаточно ясны. Украину в обновлённое НАТО — осенью-2024 в Вашингтоне, Украину в обновлённый ЕС — весной-2025, к каковой весне и должны быть за полтора года выполнены все настойчивые пожелания из вышеупомянутого "письма счастья".

Маленький нюанс. Когда нам, ласково улыбаясь, обещают, что до 2030-го мы будем в ЕС, это следует понимать так: "Пошли нахер, не примем вас к себе никогда". Надо бы учитывать и реагировать адекватно. Число 2030 должно восприниматься как бранное слово и в приличном обществе Цивилизации применительно к членству Украины не употребляться.

Наша реакция обязана быть столь мощной и однозначной, чтобы в дальнейшем у любого, кто захочет в данном контексте произнести "2030", эти неуместные цифры застревали в его [франко-бельгийском] горле и вызывали очень долгий кашель. Прошу поддержать меня лайками, там всё мониторят.

2025 максимум, слава Украине!