Купянск…

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Вчера статья одного известного и влиятельного издания, о готовящемся наступлении на Купянск, меня застала в дороге, с постоянно пропадающим интернетом, а потому, своевременно отреагировать на написанное, уже извините, не смог. Но обойти стороной данный материал, в котором говориться про 40 тысяч россиян, 500 танков и 600 ББМ, готовых штурмовать Купянск, ну просто не мог.

Начну, пожалуй, с того, что наступление РОВ на Купянск интенсифицировали с конца мая – начала июня 2023 года. То есть, как таковое наступление ведётся уже как больше полугода, с катализацией штурмовых действий примерно с ноября. Хотя, в целом, попытки вернуть контроль над Купянском РОВ предпринимали с 2022 года, практически сразу после бегства из города.

В нынешней же фазе наступления принимают участие подразделения ГВ "Запад", которая представляет собой следующий набор сил и средств:

Личный состав – 57,5 тыс;Танки – 750;ББМ – 1 250;Ствольная артиллерия – более 700 ед;РСЗО – более 200.

При этом, в районе Белгородской области размещает группа прикрытия границы следующего вида:

Личный состав – около 12,5 тыс;Танки – 100;ББМ – 150;Ствольная артиллерия – 350 ед;РСЗО – 40 ед;

Основное направление удара на сам Купянск, через Синьковку, где главную роль играют 25-я и 138-я ОМСБр, южнее оперирует ОМСБр, а вдоль трассы Р-07 силы 1 ТА, в первую очередь 47-я ТД. Именно в этой связи ГВ "Запад" самая насыщенная танковой компонентой. У ГВ "Запад" танков даже больше чем у самой боеспособной и многочисленной ГВ "Юг".

Собственно, набор, как вы заметили, куда более объёмный и устрашающий, нежели в упоминаемой статье уважаемого издания, которая многих напугала. Так, что же теперь, посыпать голову пеплом и размахивая руками бегать по коридорам с воплем "Всьо прапало"?

Нет.

Как я выше написал, наступление на Купянск у РОВ идёт уже более полугода. При этом относительная численность ГВ "Запад" за этот период критически не менялась. То есть, РОВ наступают этим составом уже более полугода, не наращивая показатели сил и средств, а находясь в состоянии регулярной компенсации потерь. Например, в середине декабря 2023 в составе ГВ "Днепр" было около 740 танков. То есть, прирост небольшой и в рамках компенсации регулярных потерь, с учётом возможностей ВПК по штатному комплектованию подразделений.

Что интересно, в середине 2023 личного состава у "западных" было почти 63 тысячи.

Иными словами, уважаемое издание не только не дало более-менее достоверной информации о группировке противника на плацдарме, но и удосужилось пропустить мимо внимание тот факт, что СОУ больше полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси.

Да, не скрою, ситуация на плацдарме стабильно очень тяжёлая. Но такая стабильно очень тяжёлая ситуация по всей линии боестолкновений. И единственное в чём оказалось абсолютно правым уважаемое издание, так это в том, что все действия по ЛБС сейчас для РОВ обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами. После же захвата села Крохмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стёртого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы и вот, левый берег Оскола уже маячит на горизонте.

Правда, предварительно, чтобы доползти до левого берега нужно захватить Пещановку и проползи 6 км по непростому простреливаемому ландшафту. Разумеется, в лоб никто не будет сейчас переть, а поступят по умному и начнут ровнять фланги, что уже ощущается по возросшему прессингу в районе Котляровки и Кисловки, с попыткой мгновенного прорыва бравой тяжёло-бронированной конницей. Но…

На сегодня нет ничего такого, к чему-бы не были бы готовы СОУ на данном участке театра военных действий. Но проблема не столько в количестве танков и безумного мяса у врага, сколько в вопросе пропорционального им количества боекомплекта.