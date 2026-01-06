'Настоящий профи': Бочкала на фоне кадровых изменений объяснил, почему Поклад нужен СБУ

Новоназначенный первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад продемонстрировал высокий уровень профессионализма в кризисных операциях, в частности во время возвращения украинских граждан из Сирии. Опыт и профессионализм делают его незаменимым в структуре спецслужбы.

Видео дня

Такое мнение в собственном Telegram-канале высказал военный обозреватель и журналист Роман Бочкала. Он также вспомнил совместную работу с Покладом во время операции по возвращению украинских заложников из Сирии в 2020 году.

По словам Бочкалы, Поклад – "очень непубличный, но очень профессиональный человек", который эффективно выполняет работу в самых сложных условиях. Обозреватель отмечает, что знаком с ним задолго до того, как тот достиг государственного уровня.

"Знаю Поклада задолго до того, как он вырос до руководителя государственного уровня. Скажу так. Это очень непубличный, но очень профессиональный человек. Цельный, глубокий и эффективный человек. Откуда такие знания? Мы вместе были в Ираке в 2020 году. И я увидел Валентиновича не в кабинете и не на корпоративе. А при выполнении задач", – рассказал Бочкала.

В 2020 году Бочкала вместе с Покладом участвовал в спецоперации по возвращению украинских заложников из Сирии. По инициативе Министерства иностранных дел, группа под руководством Поклада организовала возвращение женщин и детей в украинскую столицу. Несмотря на преграды, их на специальном борту доставили в Киев в 23:00 31 декабря 2020 года.

Журналист подчеркнул, что эффективность спецслужбы нельзя оценивать через публичность в соцсетях. Бочкала также отметил слаженную работу с различными ведомствами и службами, а также вспомнил об эффективном командовании Поклада в Ираке и Сирии, в частности во время переговоров с иракскими курдами, которые сыграли ключевую роль в возвращении украинцев.

"Как показывает мой опыт, настоящие профи – скромные и молчаливые. Поклад именно из таких. И поэтому он нужен. Но однозначно кому-то очень мешает. Мудрости и холодного ума – вот чего я хочу пожелать всем нам", – подытожил Бочкала.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых изменений в Службе безопасности Украины. В частности, должности получили новые заместители председателя СБУ.

В тот же день Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности руководителя Службы безопасности Украины. Он продолжит работу в спецслужбе, занимаясь проведением операций. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет Евгений Хмара, который до этого возглавлял Центр Специальных операций "А" СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!