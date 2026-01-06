Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ: указы президента

5 января президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых изменений в Службе безопасности Украины. В частности, должности получили новые заместители председателя СБУ.

Официальные решения уже есть – соответствующие указы (№ 21–30) опубликованы на сайте ОП Украины. Ими глава государства провел десять увольнений и назначений.

"Большая перезагрузка" Службы безопасности Украины продолжается

Первым заместителем председателя СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при СБУ до понедельника был Сергей Андрушенко. Он уволен с обеих должностей.

Вместо него первым заместителем председателя стал Александр Поклад (до этого был заместителем председателя).

Кресло руководителя Антитеррористического центра (а также одного из заместителей главы СБУ) получил Денис Килимник.

Сергей Наумюк остался без должности заместителя председателя СБУ.

Уволены также руководители Департамента контрразведки (Андрей Тупиков) и Департамента военной контрразведки (Александр Дубровин).

Тупиков получил другую работу – еще одного заместителя председателя Службы безопасности.

Таким образом, Андрушенко, Наумюк и Дубровин остались за пределами структуры СБУ (по крайней мере по состоянию на 5 января). Поклад, Килимник и Тупиков приступают к выполнению новых должностных обязанностей.

– 5 января Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности руководителя Службы безопасности Украины. Он продолжит работу в спецслужбе, занимаясь проведением операций.

– Временно исполнять обязанности председателя ведомства будет Евгений Хмара, который до этого возглавлял Центр Специальных операций "А" СБУ.

