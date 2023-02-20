Настаивал на визите именно в Киев: СМИ раскрыли новые детали визита Байдена в Украину

Президенту США Джо Байдену предлагали встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленском на польско-украинской границе или во Львове. Однако лидер Соединенных Штатов сам настоял на том, чтобы встреча состоялась именно в Киеве.

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При этом поездка американского президента до последнего находился в тайне в целях безопасности. Об этом сообщил журналист Джим Ла Порта в своем Twitter.

По словам журналиста, планировать визит президента США в Украину начали заблаговременно – более месяца назад. Однако несмотря на это в Белом доме публично говорили лишь о поездке Байдена в Польшу, а о пересечении украинской границы речь не шла.

Также Ла Порта подчеркнул, что Байден самостоятельно настаивал на том, чтобы встреча с представителями украинской власти прошла в Киеве. Таким образом президент США хотел продемонстрировать солидарность с Украиной.

"Несмотря на заявления Белого дома о том, что Байден "не планирует" пересекать границу Украины во время своего визита в Польшу, планы пересечения польско-украинской границы начались более месяца назад, после того как Байден заявил, что хочет устроить публичную демонстрацию в знак солидарности с Украиной", – написал Ла Порта.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Предварительно визит американского президента не анонсировался. Позже визит Байдена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом США в Киеве 20 февраля. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины.

В свою очередь лидер США рассказал о военной помощи украинской армии со стороны западных партнеров. В частности, по его словам, удалось собрать около 700 танков, 2 тысячи бронемашин и другую важную помощь.

Не удивительно, что граждане страны-террориста РФ в очередной раз проявили свою агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению.

Более того, россияне, которые развязали полномасштабную войну против нашей страны, назвали приезд американского лидера в Киев "демонстративным" унижением РФ.

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