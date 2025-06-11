'Нашествие варваров будет преодолено': в МИД и Минкульте отреагировали на повреждение Софии Киевской

В ночь на 10 июня в результате очередного массированного российского обстрела Киева пострадал собор Софии Киевской. Это уникальный памятник XI века, являющийся частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому этот, новый случай российского терроризма будет отдельно обсуждаться во время 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже.

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Причинение вреда объекту всемирного наследия ЮНЕСКО является очередным свидетельством системной и циничной агрессии России против культурного наследия Украины, отметили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций. В свою очередь Министерство иностранных дел решительно осудило этот случай российского террора.

"Российский террор угрожает не только гражданским людям, но и уникальным историческим памятникам с тысячелетней историей, которые являются культурным достоянием мирового уровня. Это продолжение веков имперской политики Москвы, которая направлена на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру", – отметили в МИД Украины.

В МИД напомнили, что Софийский собор был построен Великим князем киевским Ярославом Владимировичем в честь победы Руси над врагом.

"Символично, что сегодня Киев, как и тысячу лет назад, подвергается вражеским нападениям. Убеждены, что сегодня, как и тогда, нашествие варваров будет преодолено. Российский террор и агрессия потерпят поражение, а святая София, которая за десять веков пережила немало попыток разрушений, будет и в дальнейшем стоять в столице независимой и свободной Украины", – отметило министерство.

В МИД также призвали ЮНЕСКО и международное сообщество "усилить давление на агрессора, который не гнушается преступлениями против культурного наследия человечества".

В свою очередь глава Минкульта Николай Точицкий вместе с генеральным директором Национального заповедника "София Киевская" Нелей Куковальской обсудили план первоочередных мероприятий по ликвидации последствий обстрела. Уже в течение двух дней объект будет обеспечен всеми необходимыми материалами для восстановительных работ, которые реставраторы планируют начать в следующий понедельник.

"Этот случай требует широкой огласки и вмешательства международного сообщества для прекращения террористических массированных атак на украинские города. Все действия захватчиков, направленные на уничтожение или повреждение украинского культурного наследия, будут зафиксированы в соответствующих официальных документах и доведены до международных судебных институтов", – пообещал Николай Точицкий.

Министерство культуры уже проинформировало Центр всемирного наследия об этой атаке. Также, по словам Точицкого, украинская делегация обязательно обратит особое внимание международного сообщества на это преступление во время 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже в июле.

Как сообщал OBOZ.UA, под утро вторника взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века.

Интерьер храма не пострадал, однако любые вибрационные нагрузки от взрывов представляют серьезную угрозу для сохранения конструкции.

Напомним, что на повреждение Софии Киевской отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, такие действия вообще недопустимы. Но не для "бесноватых с "Шахедами" и красной кнопкой" россиян.

Всеукраинский совет церквей, который также осудил этот случай, подчеркнул, что храм прошел через Вторую мировую войну и остался целым и невредимым, "и только современные варвары из России, в которых нет ничего святого", нанесли удар, из-за которого собор пострадал.

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