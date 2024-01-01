Прошел один год и триста девять дней войны. На фронте, тьфу-тьфу-тьфу, ничего радикального за прошедшие сутки не случилось. И новые карты ISW это наглядно демонстрируют.

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Financial Times спрогнозировала победу Байдена на предстоящих в ноябре выборах и то, что Конгресс США и Евросоюз все-таки выделят обещанную военную и финансовую помощь Украине. Но при этом газета не обещает окончания войны в новом, 2024 году.

Ее прогноз по поводу войны на Ближнем Востоке был более оптимистичен: газета считает, что большой войны не будет, поскольку в этом не заинтересована ни одна страна в регионе этого конфликта. Также FInancial Times не видит военного решения проблемы Тайваня. Газета утверждает, что Китай будет пытаться решить ее мирным путем.

Впрочем, я давно уже не верю никаким прогнозам и за последнее время только утвердился в этом моем убеждении. Особенно глядя на то как блестяще они все опровергаются реальностью. Как говориться: хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах.

Человек хоть и создан по образу и подобию Божьему, но все-таки Создатель не был настолько опрометчив, чтобы полностью повторить в нем себя. И он не наделил его одним из главных своих свойств: умением видеть будущее.

И с тех пор человек тщетно пытается научиться тому, чему он научиться не может никогда. И всякий раз попадая пальцем в небо, он убеждает себя в том, что у него "уже почти получилось" и надо снова и снова пробовать и искать способы, с помощью которых он сможет таки увидеть свое будущее.

За последние тысячи лет человек практически не продвинулся в этом направлении, и сегодня его прогнозы ничуть не лучше тех, которые он делал, раскладывая на алтаре внутренности птиц или разговаривая с Дельфийским оракулом.

Но ему и горя мало: открой любую газету или сайт и там ты увидишь как огромное количество людей рассказывают, что нас ждет через месяц, через год или через десять лет.

С точки зрения теории вероятностей какой-нибудь их этих прогнозов обязательно сбывается и тогда того, кто выиграл в эту лотерею, объявляют пророком и начинают смотреть ему в рот. Впрочем, лишь до тех пор, пока он не облажается. Как правило это случается буквально сразу, но к тому времени у толпы появляется уже следующий гуру и вся эту никчемная суета продолжается…

Будет ли выделена помощь Украине, кто победит: Байден или Трамп, когда закончится война - этого не знает никто. Я давно уже разучился разделять свои надежды и желания от бесстрастного анализа перспектив и поэтому всегда говорю, что я плохой предсказатель будущего.

Но журналисты все равно настаивают чтобы я им рассказал о том, какое будущее нас всех ждет. И даже обижаются: ну вы ведь что-то думаете, почему вы не хотите с нами поделиться своими мыслями? И я, слабый человек, делюсь…

А потом, эти же журналисты предъявляют мне мой прогноз и говорят: смотри какой ты дурак, смотри что ты предсказывал… А что я могу сказать в ответ? Дурак и есть дурак… Нечего было варежку разевать. Ведь знаешь же что ни у тебя, ни у кого-либо другого из смертных, нет такой способности - предсказывать будущее. Так чего вылез? Поделом тебе, так тебе и надо…

Поэтому вот что вам скажу, дорогие мои. Не слушайте никого. Ни меня, ни даже самого Арестовича. Слушайте только свое сердце, свою душу. Господь один знает, куда он нас ведет. И если он и шепнет куда-нибудь словечко, то вот туда: прямо вам в сердце. Нужно только научиться слушать его, и верить ему. Это самый главный прибор, который предсказывает будущее. Потому, что лик Божий если где и отражается, то только в нашей душе.

А у кого ее нет, с тем Господь и не разговаривает вовсе. И таким людям кажется, что Его нет. И доказать обратное - невозможно. Потому, что начнешь говорить, что вот, мол, мне "душа подсказывает", а он тебя на смех поднимет: какая душа? Очнись, ты бредишь! И тебе себе самому становится неловко от того, что ты говоришь такую несуразицу…

Сегодня мне тяжело на сердце. Я со страхом смотрю в новый, високосный, 2024 год. Начало его будет тяжелым. Будет казаться, что тьма победит. Что уже не осталось сил сопротивляться.

Что те, кто должен был помочь - отвернутся и сделают безразличное лицо. Девизом этого года должно стать одно слово: терпение.

У Путин всегда одна и та же повадка: он натворит свои грязные делишки, а потом сидит и терпит ответный натиск, который на него обрушивает его жертва. Он знает: рано или поздно гнев сменится глухим ворчанием, потом игнором, а потом нехотя жертва начнет с ним разговаривать. И весь тот профит, который он получит от своего первоначального действия, останется с ним. А жертва постепенно смирится со своим новым положением и постепенно привыкнет жить без того, что у нее отнял Путин.

Это умение терпеть всегда отличало Путина от остальных его визави. Так вот: наша задача на 2024 год - перетерпеть Путина. В этот раз его старый трюк не должен пройти. Мы должны быть рекордсменами терпения. Нужно очень экономно расходовать свои силы и эмоции. Ведь нам всем предстоит долгий и изнурительный марафон.

И если мы пройдем этот путь, то впереди нас ждет победа. Вот что мне говорит мое сердце. Других аргументов у меня нет. С новым годом, дорогие мои.

Слава Украине!

И любимым моим израильтянам я тоже могу лишь пожелать терпения. Но в их отношении это делать значительно легче, поскольку они в этом виде спорта - чемпионы мира. Недаром Господь назвал их народом "жестоковыйным". Словарь дает такие синонимы этому библейскому слову: непокорный, непреклонный, неподдающийся, упрямый… Вот те черты, которые всем нам (не только израильтянам и украинцам) понадобятся в 2024 году, чтобы победить.

Еще раз всех с Новым годом! Я верю, что он будет лучше, чем прошедший год. Тем более, что это нетрудно. Ведь 2023 год был совершенно отвратительным. Люблю вас всех.

I❤️🇮🇱