'Наша страна катилась в ад': Трамп пожаловался, что год назад США отдали все оружие Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что еще год назад его страна якобы не имела собственного оружия, поскольку "отдала все Украине". Из-за этого Америка "шла в ад", считает он.

Однако теперь США "не тратят деньги на войну", а продают свое вооружение НАТО, которое передает его Украине, добавил Трамп. Об этом американский лидер сказал в Пентагоне, во время встречи 30 сентября с генералами и адмиралами.

"Год назад мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Эта страна шла в ад. Мы были мертвы во всех смыслах, от иммиграции до военного дела. У нас не было оружия. Мы отдали все. Мы все отдали Украине. У нас ничего не было", – сказал он.

Теперь, по его мнению, дела намного лучше, в частности, благодаря тому, что США "не тратят деньги на войну", а зарабатывают на ней, поскольку НАТО покупает у Америки оружие для Украины. Деньги на это у НАТО есть, отметил Трамп.

"Должен вам сказать: как вы знаете, я встретился с представителями стран НАТО, и НАТО увеличило бюджет с двух до пяти процентов, что все называли "пять процентов ВВП"", – пояснил он.

Трамп также повторил, что Соединенные Штаты во времена его предшественника в Овальном кабинете предоставили Украине помощь якобы на $350 млрд.

Что предшествовало

Напомним, что сейчас Трамп обдумывает возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей по такому вооружению пока нет, но американский президент не исключает, что может вернуться к этому вопросу в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос оружия примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты Tomahawk. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

