Новый — сокращённый — мирный план Украины в преддверии саммита в Швейцарии включает лишь три пункта: полный обмен пленными, а также продовольственную и ядерную безопасность.

Всё это входит и в китайский новый — тоже сокращённый — мирный план, но тот содержит полезных пунктов гораздо больше, так чем он нам не нравится?

Замораживанием войны? А в нашем на этот счёт есть что-то другое???

Ещё один мирный план может появиться за океаном в ноябре — в зависимости от того, кто там победит на выборах.

Как известно, всё будет решаться в колеблющихся штатах, и согласно тому, что пишет Нью-Йорк таймс, в пяти из них побеждает Трамп и лишь в одном Байден.

При этом существенный перевес Трампа — в Неваде (+12 процентных пунктов), Джорджии (+10), Мичигане и Аризоне (по +7),

Несущественный перевес Трампа — в Пенсильвании (+3), несущественный перевес Байдена — в Висконсине (+2). Такие себе колеблющиеся среди колеблющихся.

И даже если допустить, что в этих двух последних победит Байден, он получит от них 19+10=29 голосов в коллегии выборщиков, которая и будет выбирать президента.

А от тех вышеуказанных штатов, где перевес Трампа существен, победитель получит соответственно 6+16+15+11=48 голосов выборщиков.

То есть даже в лучшем для Байдена случае он проигрывает в решающих штатах 29:48.

По крайней мере, на сейчас ситуация именно такова. И такой подсчёт, замечу, гораздо важнее общенациональных, ибо считать надо по штатам (особенно решающим), а не численность голосов по стране в целом: так Гор и Хиллари Клинтон уже в своё время "побеждали".

Так что базовым может оказаться мирный план именно Трампа. Неизвестный, но быстрый.