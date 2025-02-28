Как пишет Politico, Европа имеет замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро. Страны Балтии и Северной Европы, а также Польша, Чехия и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, настаивают на передаче этих средств Украине. Они считают, что политическая воля для этого есть, несмотря на возможные юридические сложности.

Видео дня

С другой стороны, Франция, Германия, Италия, Испания и Урсула фон дер Ляйен выступают против. Они опасаются, что такое решение может напугать международных инвесторов и лишить ЕС важного рычага в переговорах с Россией.

Один из дипломатов ЕС отметил: "Если мы отдадим эти средства Украине, то больше не сможем использовать их как разменную монету".

Фондерляша, радость наша… Впрочем, полностью согласен с предложенной логикой. Если забрать эти деньги, мир становится стопроцентно невозможным, и все они будут потрачены на войну, то есть в итоге мы останемся и без мира, и без этих средств.

В условиях ожидаемого резкого снижения американской военной помощи и невозможности её замены равноценной (по составу, а не по деньгам!!!) помощью европейской, лучше купить мир за (в том числе) эти 200 млрд евро — кстати, не наши, а российские.