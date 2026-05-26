'Много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно': Порошенко впервые за много лет встретился с Зеленским с глазу на глаз

Петр Порошенко заявил, что впервые за много лет провел личную встречу с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, стороны договорились сделать такие контакты регулярными на фоне войны и вызовов, которые стоят перед страной.

Видео дня

Об этом пятый президент Украины сообщил в соцсетях.

Встреча "с глазу на глаз"

По словам Порошенко, встреча с Зеленским состоялась "с глазу на глаз" и стала первой за много лет.

Он отметил, что проведение переговоров инициировали по просьбе лидеров парламентских фракций во время согласительного совета.

"Важно, что у президента нас услышали", – подчеркнул Порошенко.

Говорили о диалоге между властью и парламентом

Порошенко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны важны диалог с парламентом и "восстановление его субъектности".

По его словам, Украина сталкивается со слишком большим количеством вызовов, которые возможно преодолеть только совместными усилиями.

Договорились о регулярных встречах

Петр Порошенко и президент Владимир Зеленский договорились, что подобные встречи будут проходить регулярно.

"Договорились, что такие встречи будут происходить регулярно, а диалог станет постоянным", – сообщил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко задонатил свои депутатские выплаты организации "Справе Громад", которая помогает украинской армии. С начала полномасштабного вторжения организация передала в Вооруженные Силы техники на более чем 1 млрд 200 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!