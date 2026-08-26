«Нас проинформировали»: Науседа рассказал, как визит директора ЦРУ в Москву касается стран Балтии

Литва заранее знала о незапланированном визите директора ЦРУ США Джона Ретклиффа в Москву. Поездка американского чиновника, вероятно, может быть направлена на снижение геополитической напряжённости в Балтийском регионе.

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Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой, передает LRT. По его словам, американские партнеры должны предоставить литовской стороне подробную информацию о целях и содержании этой встречи уже на следующей неделе.

Науседа высказал предположение о цели визита

Науседа подчеркнул, что не хочет раскрывать детали переговоров Ретклиффа в Москве, поскольку это является предметом обсуждения между участниками встречи. В то же время он положительно оценил сам факт переговоров.

"Я могу лишь предполагать, что эта встреча действительно направлена на то, чтобы геополитическая напряженность в нашем регионе снизилась, и это настраивает меня позитивно", — заявил президент Литвы.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта воздержался от комментариев по поводу визита директора ЦРУ в РФ, отметив, что речь идет о поездке ведомства США в третью страну, которую чиновники ЕС комментировать не могут.

Что известно о визите

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву на военно-транспортном самолете ВВС США Boeing C-17A Globemaster III. Самолет вылетел из Риги и приземлился в московском аэропорту Внуково, а уже вечером покинул Россию.

Цель поездки официально не разглашалась, а сам визит не анонсировали заранее.

Как писал OBOZ.UA, 26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Ретклифф отправился в Москву для работы над прекращением войны в Украине. По его словам, директор ЦРУ обсуждал вопросы, связанные с прекращением войны, однако Трамп не стал раскрывать детали переговоров и их возможные результаты.

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