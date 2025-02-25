Народ Израиля поддерживает Украину, а позицию государства на полях ООН сложно понять: заявление посла Корнийчука

Голосование против резолюции ООН "Содействие всеобъемлющему, справедливому и устоявшемуся миру в Украине" делегации Государства Израиль идет вразрез с позицией народа Израиль, поддерживающего Украину.

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Об этом говорится в заявлении Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, обнародованном на странице Посольства в Facebook

"Прежде всего, я хочу поблагодарить весь народ Израиля, который поддерживал Украину три года назад и поддерживает нас сегодня. Я снова и снова повторяю, что народы Украины и Израиля – одна большая семья, испытывающая боль друг друга. Поэтому так трудно понять позицию официальных лиц государства Израиль, государства, которое находится в состоянии войны после неспровоцированного нападения, государства, которое, как и Украина, борется за свое право на существование", – отметил он.

Посол напомнил, что документ, поддержанный 93 государствами, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины, призывая к всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру в соответствии с Уставом ООН.

"К сожалению, государство Израиль оказалось среди тех 18 стран, которые выступали против поддержки основных принципов правды и демократии", - говорится в заявлении.

При этом Корнийчук добавил: "Я постоянно получаю звонки от израильских министров, членов Кнессета и обычных граждан, которые говорят, как им стыдно из-за этого голосования".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по третьей годовщине войны в Украине. Израиль был среди стран, голосовавших против этого документа.

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